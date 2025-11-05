Илон Мъск иска да блокира Слънцето в борбата с глобалното затопляне

Учени възроптаха срещу идеята, нарекоха я крайно опасна

Основателят на SpaceX Илън Мъск заяви в публикация в X, че иска да изпрати „голямо, захранвано със слънчева енергия“ съзвездие от сателити в орбита, за да могат те да помогнат с кризата ни с глобалното затопляне. Според Мъск, сателитите с изкуствен интелект биха направили „малки корекции“ в това колко от слънчевата енергия достига до нас на Земята.

Тези корекции по същество биха „охладили планетата“, очевидно връщайки ни от ръба на бедствието, причинено от изменението на климата. Мъск каза в публикацията си: „Голямо съзвездие от сателити с изкуствен интелект, захранвано със слънчева енергия, би могло да предотврати глобалното затопляне, като направи малки корекции в количеството слънчева енергия, достигащо до Земята.“

Разбира се, мнозина се противопоставиха на идеята му в социалните медии. Един потребител написа: „Значи по същество оставяме изкуствения интелект да решава колко слънчева светлина ще получават хората сега? Какво би могло да се обърка.“ Друг просто публикува клип на Мъск, който казва на Питсбърг миналата година, че Слънцето не се нуждае от „поддръжка“ по отношение на енергията си, пише "Unilad".

Учените обаче предупредиха за нещо много по-лошо от това Мъск да отговаря за енергийните доставки на Слънцето. Лили Фюр, директор на програмата за икономика на изкопаемите горива в Центъра за международно екологично право (CIEL), каза, че това може да „дестабилизира“ нашия климат.

Тя каза пред Daily Mail: „Слънчевото геоинженерство е по своята същност непредсказуемо и може допълнително да дестабилизира нашата вече крехка климатична система.“

„Всяко бъдещо внедряване на геоинженерство би застрашило живота и правата на милиарди хора, включително във Великобритания“, добави тя, обяснявайки: „Ако някога бъде внедрено, няма да е възможно да се паузира или спре, без да се рискуват бързи температурни скокове и ускоряване на глобалното затопляне.“

Междувременно, глациологът и климатолог в университета Нортъмбрия, професор Сами Бъзард, заяви, че визията на Мъск може да има „непредвидени последици“, казвайки пред изданието: „Не бива да е въпрос на един човек или една държава да решава климата за друга, особено с риска от непредвидени последици от неизпитани методи.“

