Как да разберете, дали някой е блокирал телефонния ви номер?

Все поне веднъж се е питал, дали телефонният му номер е блокирал, след десетки опити за свързване. Има няколко начина, по които можете да разберете, ако това наистина се е случило, както и какво е добре да направите в подобна ситуация. Важно е първо да изключите други възможни причини като слаб сигнал, проблем с телефона или повреден хардуер.

Обикновено съмненията се появяват, когато многократно не успявате да се свържете с даден човек чрез обаждане или SMS. Все пак блокирането невинаги е умишлено – възможно е контактът да е изгубен, а някои устройства автоматично филтрират непознати номера или ги приемат за спам.

Как да разберете, дали сте блокирани?

Един от най-честите признаци е, когато обажданията ви директно преминават към гласова поща или дават сигнал „заето“ още след първото позвъняване. Това може да означава, че номерът ви е блокиран, но е възможно и телефонът на отсрещната страна да е изключен, в самолетен режим или да има проблем с мобилния оператор. Затова е добре да опитате отново след известно време, предава jablickar.cz.

Друг сигнал може да бъде липсата на потвърждение за доставяне или прочитане на текстови съобщения. При iPhone например това може да се провери лесно при изпране на SMS, тъй като устройствата показват, кога нещо е било получено. Ако използвате приложения като WhatsApp, две сини отметки обикновено означават, че съобщението е доставено и прочетено. Ако те липсват, е възможно да сте блокирани, макар че някои потребители изключват тази функция.

Ако вашите приятели или близки могат да се свържат с дадения човек, а вие – не, това също може да е знак за блокиране. В подобна ситуация може да опитате с друг номер или устройство. Ако обаждането от друг номер преминава успешно, а вашето продължава да не се свързва, вероятността да сте блокирани е голяма. Ако сте сигурни, че това е така, най-добре е да уважите решението на човека и да не продължавате с постоянни опити за контакт.

Блокиране на социални мрежи

Блокирането може да се забележи и в социалните мрежи и приложенията за съобщения. В Facebook Messenger например може да не откривате профила на човека, а в Instagram да не виждате неговия акаунт. В Telegram съобщенията няма да се доставят, а профилната снимка може да изчезне. Ако сте блокирани в една или повече платформи, има вероятност и телефонният ви номер да е блокиран.