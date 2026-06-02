Технологии Появява се тази зелена точка на телефона ви? Ето какво означава тя

Появява се тази зелена точка на телефона ви? Ето какво означава тя

bTV Бизнес екип

Какво да предприемете, за да се защитите

Ако сте потребител на Android, вероятно сте забелязали зелена светлина в горната част на телефона си поне веднъж. Това, което може би не знаете обаче, е, че това може да е знак, че някой ви наблюдава или подслушва.

Тази светлина показва, че приложение използва микрофона или камерата на вашия Android, което винаги трябва да е причина за безпокойство. Тя може да се появи, когато използвате звукозаписното устройство или по време на разговор, но има и ситуации, в които няма логично обяснение защо е включено.

Ако смятате, че някой ви шпионира, главният изпълнителен директор на CyberSmatra Джейми Ахтар смята, че трябва да действате бързо, съобщава Daily Mail.

В противен случай тази зелена светлина не е нещо, за което трябва да се тревожим. Обикновено това са приложения, на които сте дали разрешение да използват микрофона или камерата, но ако не сте използвали такова приложение, тогава е време да разследвате, каза той.

Затова Ахтар препоръчва на потребителите да извършат сканиране, като отворят Play Store, отворят профила, след това Play Protect и накрая Scan. 

Ако все още искате да разберете кое приложение използва микрофона или камерата, можете да го направите много лесно. А именно, просто трябва да плъзнете пръста си от горната част на екрана до долната част, което ще ви покаже кое се използва. След това натиснете иконата, която се появява, и тя ще ви покаже кое приложение е.

Появява ли се същата светлина и на iPhone?

Да, същата светлина я има и на iPhone, тъй като от iOS 14 Apple показва индикатори, когато дадено приложение използва камерата или микрофона.

Зелената точка означава, че камерата е включена, докато оранжевата точка означава, че микрофонът се използва.

Ако видите точка и не сте сигурни кое приложение я използва, плъзнете надолу, за да отворите Центъра за управление и ще видите името на приложението, което последно е използвало камерата или микрофона.

Инцидентът с приложението за запис на екрана - "iRecorder - Screen Recorder", след година работа добави злонамерен код, който записваше по минута звук от микрофона на всеки 15 минути и изпращаше данните до сървърите. Това приложение имаше десетки хиляди изтегляния, преди да бъде премахнато.

Кампания със шпионски софтуер от 2025 г. - Google премахна множество приложения, съдържащи шпионския софтуер KoSpy, свързан със севернокорейската групировка APT37. Тези приложения крадяха обаждания, съобщения и GPS местоположения и бяха активни повече от две години, преди да бъдат открити.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Жена купи стара линейка и я превърна в свой дом на колела (ВИДЕО)
Айлин Дрикова

Как трима български студенти превърнаха TikTok модела в образователен стартъп
Борислава Кирилова

До 50% загуби: Ето къде бизнесът губи най-много пари
Стефани Боова

Как евтината работна ръка влияе на световната икономиката?
