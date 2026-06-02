Появява се тази зелена точка на телефона ви? Ето какво означава тя

Какво да предприемете, за да се защитите

Ако сте потребител на Android, вероятно сте забелязали зелена светлина в горната част на телефона си поне веднъж. Това, което може би не знаете обаче, е, че това може да е знак, че някой ви наблюдава или подслушва.

Тази светлина показва, че приложение използва микрофона или камерата на вашия Android, което винаги трябва да е причина за безпокойство. Тя може да се появи, когато използвате звукозаписното устройство или по време на разговор, но има и ситуации, в които няма логично обяснение защо е включено.

Ако смятате, че някой ви шпионира, главният изпълнителен директор на CyberSmatra Джейми Ахтар смята, че трябва да действате бързо, съобщава Daily Mail.

В противен случай тази зелена светлина не е нещо, за което трябва да се тревожим. Обикновено това са приложения, на които сте дали разрешение да използват микрофона или камерата, но ако не сте използвали такова приложение, тогава е време да разследвате, каза той.

Затова Ахтар препоръчва на потребителите да извършат сканиране, като отворят Play Store, отворят профила, след това Play Protect и накрая Scan.

Ако все още искате да разберете кое приложение използва микрофона или камерата, можете да го направите много лесно. А именно, просто трябва да плъзнете пръста си от горната част на екрана до долната част, което ще ви покаже кое се използва. След това натиснете иконата, която се появява, и тя ще ви покаже кое приложение е.

Появява ли се същата светлина и на iPhone?

Да, същата светлина я има и на iPhone, тъй като от iOS 14 Apple показва индикатори, когато дадено приложение използва камерата или микрофона.

Зелената точка означава, че камерата е включена, докато оранжевата точка означава, че микрофонът се използва.

Ако видите точка и не сте сигурни кое приложение я използва, плъзнете надолу, за да отворите Центъра за управление и ще видите името на приложението, което последно е използвало камерата или микрофона.

Инцидентът с приложението за запис на екрана - "iRecorder - Screen Recorder", след година работа добави злонамерен код, който записваше по минута звук от микрофона на всеки 15 минути и изпращаше данните до сървърите. Това приложение имаше десетки хиляди изтегляния, преди да бъде премахнато.

Кампания със шпионски софтуер от 2025 г. - Google премахна множество приложения, съдържащи шпионския софтуер KoSpy, свързан със севернокорейската групировка APT37. Тези приложения крадяха обаждания, съобщения и GPS местоположения и бяха активни повече от две години, преди да бъдат открити.