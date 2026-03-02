След 5 години Apple най-накрая обновява AirTag

Какво се променя в новия AirTag

След дебюта си през 2021 г. AirTag на Apple преобърна утвърдени играчи като Tile (американска компания, която произвежда устройства за проследяване). Години по-късно Apple най-накрая обновява хардуера. AirTag от второ поколение все още струва 29 долара за един и 99 долара за комплект от четири устройства и е наличен днес, пише Wired.

Повече за новия AirTag

Снимка: Apple

Захранва се от второ поколение ултрашироколентов чип (U2), който Apple използва в последните модели iPhone и Apple Watch. Той подобрява способността за намиране на точното местоположение на етикета, когато се използва режимът Precision Finding на Apple, с до 1,5 пъти по-голям обхват.

Можете да повдигнете своя iPhone и ще получите визуална, аудио и тактилна обратна връзка, докато устройството ви насочва към вашия AirTag. За първи път Apple казва, че Precision Finding вече е наличен за Apple Watch Series 9 или по-нова версия и Apple Watch Ultra 2 или по-нова версия.

Второто поколение AirTag е с 50% по-силен от предшественика си и Apple твърди, че може да се чуе от два пъти по-голямо разстояние от преди, има и нов звънец. Apple също така е подобрила Bluetooth чипа за по-добър общ обхват. Няма забележимо подобрение в живота на батерията, тъй като Apple все още цитира „повече от година“, въпреки че батерията остава сменяема от потребителя.

Какво е необходимо да имате преди да закупите устройството?

Снимка: Apple

Apple изисква новите собственици на AirTag от второ поколение да имат iPhone или iPad с най-новата версия на iOS 26 (също така ви е необходим Apple акаунт и трябва да сте влезли в iCloud). Софтуерните функции остават същите - всичко се захранва от функцията Find My на Apple, която използва мрежа от устройства на Apple, за да ви помогне да локализирате и проследите вашия AirTag.

Налична е и функцията Share Item Location на Apple, която ви позволява да споделяте местоположението на липсващ предмет с авиокомпания, за да могат те да го намерят вместо вас. В момента тази функция е достъпна за 36 авиокомпании, но този брой ще скочи до 50, въпреки че Apple не е предоставила конкретна времева линия.

Безопасността на първо място

Снимка: Apple

След като оригиналните AirTags бяха използвани за несъзнателно проследяване на хора, Apple актуализира времевата рамка, в която AirTags ще предоставят сигнали за проследяване (и също така работи с Google, за да активира тези сигнали на Android ); същите функции за безопасност са тук и във второто поколение. Ако някой постави AirTag в чантата ви, например, вашият iPhone или Android ще достави известие за „неизвестен тракер“ върху вас.

Apple твърди, че корпусът на AirTag от второ поколение е направен от 85% рециклирана пластмаса, магнитите - от 100% рециклирани редкоземни елементи, печатните платки - от 100% рециклирано златно покритие, да не говорим за 100% хартиена опаковка на базата на влакна.

AirTag запазва същата форма като предшественика си, което означава, че няма да имате проблеми да го поставите в същите калъфи, ключодържатели и други аксесоари на AirTag. Apple дори има нова версия на своя официален аксесоар за ключодържател, изработен от материала FineWoven, който да съответства на вашия калъф FineWoven за iPhone 17.

