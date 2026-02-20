iPhone 17 Pro Max стана най-препродаваният смартфон, но защо?

Мненията за смартфона са смесени

iPhone 17 Pro Max, който беше пуснат през септември, предизвика голям интерес след обявяването си, но реакцията на клиентите през последните месеци прие неочакван обрат. Данните за замяната на нови устройства от нов доклад показват, че най-скъпият iPhone в гамата в момента бързо и любопитно се превърна в най-продавания смартфон. Според нов доклад на SellCell, този iPhone се е издигнал в класацията, за да заеме първото място в не толкова впечатляваща класация (поне на този етап от жизнения цикъл на телефона).

iPhone 17 Pro Max е начело в класацията на независимите пазари за замяна на нови устройства, като представлява 11,5% от всички устройства, появяващи се в топ 20. Анализът се основава на вътрешните данни на SellCell за замяна на нови устройства и тенденциите на цените на вторичния пазар, събрани от 40 независими купувачи на iPhone.

Това е объркващо, като се има предвид, че телефонът е на по-малко от шест месеца. Но, шокиращо, броят на моделите iPhone 17 Pro Max, които се търгуват, изглежда нараства. Делът на скъпите телефони в топ 20 класации за търгуване нарасна от около 5,1% в края на ноември до 11,5% в началото на февруари, пише Unilad.

По-голямата част от тези модели, които сега търсят втори дом, бяха установени като в „добро“ състояние (86%), което предполага, че първоначалните собственици не са ги притежавали достатъчно дълго, за да натрупат много износване.

И не би трябвало да е изненада, че iPhone 17 Pro Max далеч не е евтин. Устройството може да се похвали с 6,9-инчов дисплей, алуминиев unibody дизайн, 48MP тройна камера с 48MP перископен обектив и мощния чип A19 Pro за подобрена производителност. Той също така разполага с най-дългия живот на батерията досега за iPhone - 37 часа възпроизвеждане на видео.

iPhone 15 Pro Max е на второ място, представлявайки 7,3% от топ 20 продадени за замяна. Като цяло топ 20 представляват около 47% от цялата активност по замяна.

Обикновено бихме очаквали да видим голямо разнообразие от телефони в класацията, доминирани от по-стари модели поради естествения цикъл на надграждане.

И така, защо хората се разделят с iPhone 17 Pro Max толкова скоро? Отговорите за телефона бяха смесени, като някои клиенти изразиха съжаление след покупката му.

Въпреки това, телефонът все още има фенове. Някои купувачи се оплакаха, че размерът на телефона е затруднявал боравенето с него.

Въпреки това, iPhone 17 Pro Max все още струва значителна сума пари. Средната цена при препродажба на модел в добро състояние е около $967.50. В САЩ закупуването на чисто нов модел с базово ниво на съхранение от 256GB струва $1199, като цените се покачват до $1999 за модела с 2TB памет.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN