Свят Европейските борси се движат рязко надолу

Европейските борси се движат рязко надолу

Свят

bTV Бизнес екип

Пазарите реагират на кризата в Близкия изток

Европейските борси откриха новата търговска седмица твърдо на отрицателна територия, тъй като глобалните пазари се сринаха, след като САЩ и Израел започнаха мащабни атаки срещу Иран през уикенда, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се срина с 558,12 пункта или 2,21 на сто до 24 726,14 пункта към 10:47 часа българско време, предаде БТА.

Парижкият CAC 40 се понижи със 167,69 пункта или 1,95 на сто до 8413,06 пункта.

Лондонският FTSE 100 загуби 104,87пункта или 0,96 на сто до 10 805,68 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 изтри 11,58 пункта или 1,83 на сто до 622, 27 пункта.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

