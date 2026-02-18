Най-големите технологични гиганти се изправят срещу телефонната зависимост

Колко често посягаме към телефона си?

Средностатистическият американец проверява телефона си над 200 пъти дневно. Тийнейджърите получават около 250 известия на ден – по време на училище, след часовете и дори през нощта.

Приложенията, създадени да ограничават използването на други приложения, не успяха да решат проблема. Сега част от технологичните компании, които помогнаха за възникването на тази зависимост, се опитват да я прекъснат, пише The Business Insider.

Ново поколение устройства без екран

Снимка: iStock

По-късно тази година OpenAI планира да представи малко устройство без екран, което Сам Алтман описва като по-„спокойно“ от смартфон.

Apple разработва умни очила, брошка и AirPods с повече изкуствен интелект. Очакваните висулки ще разполагат с микрофони и камери, за да бъдат „очите и ушите“ на iPhone.

Meta рекламира очилата Orion за пълна добавена реалност още от 2024 г. и вече е продала около 7 милиона чифта от по-опростените си смарт очила – първа стъпка към пост-смартфон бъдещето, което Марк Зукърбърг предрича.

В крайната си форма умните очила може да се превърнат в „постоянен екран“, но те разчитат на ИИ, за да направят взаимодействието по-естествено и без непрекъснато скролиране.

Може ли ИИ да ни освободи от телефона?

Снимка: iStock

От 2007 г. насам нито едно устройство от Силициевата долина не е запалило въображението така, както iPhone. Опитите вниманието ни да се пренасочи към смарт очила продължават повече от десетилетие и до голяма степен се провалят.

Прекомерното време пред екрана се свързва с нарушен сън, тревожност и разсеяност. Разработчиците се надяват бумът на ИИ да донесе следващото „голямо нещо“.

Предизвикателството да победиш смартфона

Да замениш смартфона означава да замениш устройство, което 91% от пълнолетните американци носят постоянно – телефон, портфейл, фотоапарат и здравен монитор в едно.

Според анализатори новите ИИ устройства трябва да решават реални ежедневни проблеми. В противен случай те ще останат „решения, които си търсят проблем“.

Критики към времето пред екрана

Снимка: iStock

Критиците често твърдят, че прекаленото стоене пред екрана „изглажда мозъка“. Седем часа дневно звучат тревожно, но съдържанието има значение — безкрайно скролиране не е същото като разговор с далечен приятел.

Носимите ИИ устройства обаче могат да създадат нов вид зависимост.

Етичният експерт Оливия Гамбелин предупреждава, че ИИ-компаньоните могат да имитират човешки връзки, да подслушват разговори и да смущават околните чрез постоянни микрофони и камери.

От Таймс Скуеър до „хижа край езеро“

Алтман сравнява днешните устройства с разходка из Таймс Скуеър — шумни, натоварващи и пълни с разсейвания.

Новото устройство трябва да прилича повече на „сядане в красива хижа край езеро“, като използва контекстуална осведоменост, за да изпраща известия само когато са наистина необходими.

Проблемът може да не е екранът, а това, което ни дърпа към него.

Провалени опити

Снимка: iStock

Други ИИ носими устройства не постигнаха успех:

Humane AI пусна брошка за $700, но я изтегли година по-късно.

Висулката AI Friend, ограничена до напомняния и без интернет, беше осмивана и продаде само няколко хиляди бройки.

Според анализатори компаниите трябва да предлагат функции, които реално променят ежедневието, като превод в реално време чрез очила, здравно проследяване, което смартфонът не може да осигури.

Oura Ring вече има милиони продажби именно заради уникалните си здравни данни и фокусирано потребителско преживяване.

Интеграция вместо заместване

Новите устройства трябва да бъдат контекстуални, персонализирани, насочени към действие. Първоначално те не трябва да заменят смартфона, а да се интегрират с екосистемите на Apple или Google.

Ако нещо съперничи на еуфорията около iPhone, това е изкуственият интелект. Три години след масовото приемане на ChatGPT обаче бизнес стойността на генеративния ИИ все още не е напълно доказана.

Част от потребителите вече се чувстват претоварени от обещанията, че ИИ е решение за всичко.

Известията

Истинският проблем може да не е самият екран, а известията, които ни дърпат към него.

Ярките цветове, игрите и безкрайното скролиране осигуряват бързи допаминови стимули. Повечето сигнали са безполезни - намаления, харесвания, доклади за екранното време.

Без екрани може да няма безкрайно скролиране в TikTok или Candy Crush Saga, но компаниите ще търсят нови начини да достигат до нас.

Колективното ни екранно време е реален проблем. Но за да бъдат полезни, ИИ носимите устройства трябва да предложат нещо наистина ново, а не просто нов начин да ни държат свързани.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN