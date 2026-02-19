BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1845 BGN
Петрол
69.3 $/барел
Bitcoin
$67,052.6
Последвайте ни
1 USD
1.1845 BGN
Петрол
69.3 $/барел
Bitcoin
$67,052.6
БГ Бизнес Над 63 милиона литра вино са произведени у нас през 2025 г.

Над 63 милиона литра вино са произведени у нас през 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Вносът на вино тревожи българските производители

Над 63 милиона литра вино са произведени у нас през 2025 г. годишно в страната ни се реализират 112 милиона литра вино, като общият обем на внесеното от цял свят вино в България представлява около 10% от общата консумация или 12 милиона литра. Информацията беше оповестена от изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозята и виното Красимир Коев по време на дискусия за бъдещето на сектор "Вино".

Дискусията за бъдещето на винения сектор се провежда две седмици, след като Европейският парламент прие т.нар. Пакт за вино и по-малко от месец след подписването на търговските споразумения на ЕС с Меркосур (от Южна Америка) и с Индия.

Българските производители се притесняват, че свалянето на бариерите пред вноса на вино ще окаже сериозен натиск върху цените.

6 въпроса за пари, които задължително да зададете на първа среща

Според Красимир Коев от Изпълнителната агенция по лозята и виното официалните данни показват, че вносът на вино към момента не влошава реализацията на българското вино:

"Да, всеки един литър вино, което влезе на територията на страната отвън, извън територията, на която е произведен, той възпрепятства реализацията на българското вино, но пък в крайна сметка смятам, че потребителите вече са си намерили своята ниша като цени, като вкусове. Затова ние държим 85% от реализираното вино на територията на страната да е българско, ние нямаме този огромен натиск".

Евродепутатът от групата на ЕНП и заместник в Комисията по земеделие на Европейския парламент Илия Лазаров, цитирана от БНР, подчерта, че българските винопроизводители нямат изразена позиция на европейско ниво относно търговското споразумение на Европейския съюз и страните от Меркосур в Южна Америка:

Канабис за медицински цели: С какво се занимават тримата мъже от сезон 5 на „Ергенът“?

"А лично взех решение твърдо да подкрепя споразумението с Меркосур. Смятам, че европейската индустрия е тази индустрия, която издържа, за да има пари за земеделието, за да се дава. Тя е печелившата индустрия.

И колкото по неконкурентоспособна е нашата индустрия поради невъзможност да излезе на трети пазари, толкова по-малко пари ще има, включително и за земеделие, включително и за винарство, включително и за лозарство", заяви евродепутатът Илия Лазаров.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата