ChatGPT вече може да извлича данни от останалите ви приложения

ChatGPT вече има над 800 милиона активни потребители седмично
OpenAI обяви нова възможност, която позволява на потребителите да свързват своя чатбот към различни съществуващи приложения. Това прави тези приложения достъпни и използваеми директно чрез ChatGPT, предава БГ НЕС.
ChatGPT се оформя като своеобразен лидер в света на изчислителните технологии – така поне изглежда след последното съобщение на Сам Олтман. OpenAI въведе нови функции за чатбота, които му дават способност да взаимодейства с различни приложения от ежедневието ни.
По време на старта на „Деня на разработчиците“, OpenAI представи Apps SDK – нова функция, която позволява интеграция на ChatGPT с приложения за музика, търсене на имоти, хотелски и самолетни резервации, създаване на плакати и други. Засега тази възможност не е достъпна в Европа. Въпреки това, съобщението предизвика сериозен интерес и първите партньори отчетоха покачване в цените на акциите си.
ChatGPT вече позволява на потребителите да създават собствена версия на AI агент, който притежава базови компютърни умения – става въпрос за полуавтономен модел, способен сам да изпълнява сложни задачи: анализ на данни, формулиране на следващи стъпки за проучване, създаване на програма, която да приложи тези изводи. „Никога не е било по-лесно да преминеш от идея към продукт“, заяви Сам Олтман пред ентусиазираната аудитория от разработчици в Сан Франциско.
Той започна изказването си с новината, че ChatGPT вече има над 800 милиона активни потребители седмично. Освен това, около пет милиона компании и организации ползват платени абонаменти. По данни на OpenAI, през последната година разходите за заявки към стандартните AI модели са намалели с 42%, а при напредналите модели – със 95%. Над 30 000 души гледаха презентацията на живо, отбелязвайки началото на събитие, пълно с демонстрации и дискусии, насочени основно към мъжка аудитория от разработчици, събрана в бивши военни складове на брега на слънчевия залив в Сан Франциско.
