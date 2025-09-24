Изграждат пет нови центъра за данни с изкуствен интелект в САЩ

Инвестицията е на стойност 500 милиарда щатски долара

OpenAI, Oracle и японският технологичен инвеститор Softbank планират изграждането на пет нови центъра за данни с изкуствен интелект в САЩ. С проекта трите компании целят да постигнат напредък по инициативата Stargate, представена от американското правителство през януари, съобщи ДПА.

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Олтман, основателят на Oracle Лари Елисън и главният изпълнителен директор на Softbank Масайоши Сон потвърдиха намерението си да предоставят 500 милиарда долара за разширяване на американската инфраструктура за изкуствен интелект. Новината предизвика ръст на цените на технологичните акции в целия свят.

Очаква се новите центрове за данни да създадат около 25 000 работни места, както и "още десетки хиляди работни места" в цялата страна, посочва OpenAI.

Младата компания и Oracle ще построят три от обектите в щатите Тексас, Ню Мексико и на неразкрито място в Средния Запад. OpenAI и Softbank ще изградят още два центъра – в Охайо и Тексас.

Концерните очакват да инвестират над 400 млрд. долара през следващите три години. С петте нови обекта и вече съществуващите мощности капацитетът на проекта "Старгейт" ще достигне почти 7 гигавата в рамките на този период. Общата цел е 10 гигавата в следващите четири години.

Изпълнителният директор на OpenAI Сам Олтман заяви, че изкуственият интелект може да изпълни обещанията си, само ако бъде осигурена необходимата изчислителна мощност.

