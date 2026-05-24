САЩ имат литий за 680 милиарда смартфона и лаптопа

Литият е основен компонент в батериите за електромобили, смартфони и друга модерна електроника

Литият е ключов материал, използван в производството на батерии за съвременна електроника. Огромни находища на този метал бяха открити наскоро в Апалачите в източната част на САЩ, съобщава LiveScience. Изследователи от Геоложката служба на САЩ изчисляват, че Апалачите съдържат приблизително 2,5 милиона тона литий. Това количество би било достатъчно за производството на приблизително 500 милиарда мобилни телефона, 180 милиарда лаптопа или 130 милиона електрически превозни средства. Изследователите отбелязват, че подобни ресурси биха могли значително да намалят зависимостта на САЩ от вноса на този стратегически важен метал от други страни, по-специално от Китай, Аржентина и Чили. При сегашните нива на внос тези запаси биха стигнали на страната за 328 години.

Литият в региона се намира в така наречените пегматити – много едрозърнести магмени скали, предаде БГНЕС. Находището се простира в значителна част от източната част на САЩ, от Алабама до Мейн. Съавторът на изследването, геологът Кристофър Холм-Денома, обясни, че това е първата мащабна оценка на агенцията на литиевите ресурси в Апалачите. Според учения, литият сега е критичен елемент за електрониката, военното оборудване и батериите за електрически превозни средства. Търсенето му в САЩ нарасна рязко през последните години, докато местното производство остава ограничено. Както обяснява Холм-Денома, в момента в САЩ работи само една литиева мина – в Клейтън Вали, Невада. Страната е силно зависима от вноса както на самия литий, така и на готови продукти, произведени от него. „САЩ разполагат с едни от най-големите литиеви запаси в света“, отбеляза изследователят, но „повече от половината от лития, който използваме в САЩ, е вносен“.

В същото време авторите на изследването предупреждават за сериозни екологични рискове. Добивът на литий от твърди скали изисква създаването на големи открити мини, което може да доведе до унищожаване на естествените местообитания и намаляване на биоразнообразието. Освен това, процесът на добив генерира токсични отпадъци и значителни емисии на парникови газове

Междувременно, наскоро бе съобщено, че в североизточните китайски провинции Хейлундзян и Дзилин са открити нови находища на редкоземни елементи, което би могло да направи добива им по-евтин и по-малко вреден за околната среда. За разлика от находищата на юг, новите ресурси не изискват сложно химическо обработване, а минералите се съдържат в отделни частици, което ги прави по-лесни за добив.

