Samsung Galaxy Ring – може ли смарт пръстенът да измести часовника? (ГАЛЕРИЯ)

Samsung направи първата си крачка в света на смарт пръстените през април 2024 г. с пускането на Galaxy Ring – стилно, минималистично устройство, насочено към потребителите на екосистемата Galaxy. С тънък титаниев корпус, стабилен живот на батерията и пълна интеграция със Samsung Health, пръстенът демонстрира амбиция, пише Business Insider. Въпреки това, при по-внимателен поглед става ясно, че Galaxy Ring все още догонва утвърдени лидери в сегмента, като Oura Ring.

Galaxy Ring се доказва като удобен и добре изработен аксесоар, който покрива базовите функции за здраве и активност. Той е дискретен, лек и достатъчно комфортен за носене денонощно – ключово предимство за подобен тип устройства. Дизайнът е една от най-силните му страни: с ширина от едва 7 мм, пръстенът е по-тънък от повечето си конкуренти, а титаниевата конструкция го прави едновременно здрав и елегантен. Вдлъбнатата форма допълнително предпазва от надрасквания – детайл, който показва внимание към практичността.

Едно от най-големите предимства на Galaxy Ring е липсата на месечен абонамент. За разлика от някои конкуренти, които изискват допълнително заплащане за достъп до пълния набор от анализи, Samsung предлага всички здравни данни без допълнителни такси. Това го прави особено привлекателен за потребители, които вече разчитат на Samsung Health.

Батерията също впечатлява – до седем дни с едно зареждане, а компактният калъф с вградена батерия позволява допълнително зареждане в движение, без нужда от кабел. Това превръща Galaxy Ring в удобен спътник при пътувания.

Що се отнася до здравните данни, устройството предлага ясен и лесен за разбиране преглед – крачки, активност, изгорени калории и качество на съня. Подходът е интуитивен и подходящ за масовия потребител, но остава на повърхностно ниво. Липсват по-задълбочени интерпретации на биометричните показатели, които да дават реални насоки за възстановяване, натоварване или ранни сигнали за здравословни проблеми.

Най-сериозната слабост на Galaxy Ring обаче е фитнес проследяването. Пръстенът автоматично разпознава единствено ходене и бягане. Всички останали активности – от силови тренировки до колоездене или йога – изискват ръчно въвеждане. Това води до неточности в отчетената активност и калориен разход, което неминуемо влияе и на общата оценка за деня. Допълнително объркване създава и работата с две отделни приложения – едно за настройките и друго за здравните данни.

Galaxy Ring показва най-доброто от себе си в комбинация със смарт часовник Galaxy Watch. В този тандем пръстенът поема нощното проследяване на съня и пулса, докато часовникът се грижи за дневната активност. За мнозина обаче това означава допълнителен разход, който поставя под въпрос съотношението цена–функционалност.

В пряко сравнение с Oura Ring, Samsung печели по дизайн и липса на абонамент, но изостава по дълбочина и смисленост на анализите. Oura предлага по-богат контекст, по-добро автоматично разпознаване на активностите и по-полезни здравни прозрения – резултат от години усъвършенстване.

