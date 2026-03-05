×

Свят Nvidia се отказа от инвестиция на стойност 100 милиарда долара

Nvidia се отказа от инвестиция на стойност 100 милиарда долара

Свят

bTV Бизнес екип

Защо компанията се отказва?

Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсен Хуанг заяви, че идеята за инвестиране на 100 млрд. долара в Open AI вероятно е била отхвърлена и че N vidia ще инвестира 30 милиарда долара в компанията, която стои зад ChatGPT.

Говорейки на конференция на Morgan Stanley в Сан Франциско в сряда, Хуанг заяви, че инвестиция от 100 милиарда долара „вероятно не е предвидена“, добавяйки, че OpenAI може да стане публична компания до края на годината, пише The Business Insider.

Снимка: Reuters

„За всеки, който следи ситуацията, ние финализирахме сделката си. Ще инвестираме 30 милиарда долара в OpenAI“, каза Хуанг.

Той добави, че това може да е последната възможност за инвестиране в компания от такова значение преди евентуално пускане на борсата.

Миналата година Nvidia обяви възможността да инвестира до 100 милиарда долара в OpenAI като част от партньорство, насочено към изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект. Планът включваше изграждането на поне 10 гигавата центрове за данни, захранвани от изкуствен интелект, които ще използват системите на Nvidia.

Хуанг заяви, че Nvidia ще се съсредоточи основно върху осигуряването на изчислителната мощност, необходима за обучение и управление на модела за изкуствен интелект OpenAI.

Той също така каза, че инвестицията от 10 милиарда долара в конкурентната компания Anthropic „вероятно ще бъде последната“, тъй като тази компания също се готви да стане публична.

OpenAI се смята за една от най-ценните частни компании в сектора на изкуствения интелект и ключов клиент на чипове на Nvidia, използвани за обучение на големи езикови модели, според Business Insider.

