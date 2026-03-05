×

БГ Бизнес Трайков разкри подробности около проблема на 6 блок на АЕЦ "Козлодуй"

Трайков разкри подробности около проблема на 6 блок на АЕЦ "Козлодуй"

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Министърът пое твърди ангажименти за решаване на проблемите

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков извърши проверка на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, където проследи процеса на включване на шести енергоблок с поетапно повишаване на мощността, след пореден ремонт на дефектирала мембрана в неядрената част на реактора. Посещението е част от ангажимента му за пряк контрол върху състоянието на ключовата енергийна инфраструктура на страната и за гарантиране на сигурността на електроенергийната система.

„Тук съм, за да наблюдавам развъртането на мощността след включването на шести блок в паралел и най-вече, за да получа информация от първа ръка за техническите проблеми с ремонтирането на мембраната“, заяви министър Трайков по време на инспекцията. 

Азербайджан доставя газ на църква и джамия в тази българска област

По информация на ръководството и техническите екипи на централата първоначално е била проведена процедура за доставка на оригинални мембрани, която обаче е прекратена през 2023 г. по причини, които предстои да бъдат изяснени, пише БГНЕС. През 2024 г. е започната нова процедура, но изпълнението ѝ е зависело от дерогация на Министерския съвет за доставка на оборудване в условията на санкционен режим. Тази дерогация е получена едва през май 2025 г., когато вече е било твърде късно за изпълнение на поръчката от избрания доставчик. Това е наложило използването на аналогични компоненти като временно техническо решение. Според експертите проблемът е бил локализиран в една от осемте мембрани – в гнездото на стержена – и след извършените корекции се очаква блокът да достигне пълен капацитет в рамките на около две седмици. “Очакванията са блокът да заработи на пълен капацитет до 10 - 14 дни и тогава ще бъде истинският тест дали техническата работа е свършена добре“, подчерта министър Трайков.

По време на посещението си министърът получи и пълен списък с необходимите дерогации от Министерския съвет, които трябва да бъдат осигурени, за да се гарантира безпроблемната доставка на резервни части и оборудване за централата.

„Не знам защо предишният Министерски съвет не е взел тези решения. Поемам ангажимент те да бъдат придвижени възможно най-бързо. Това включва и доставката на въпросната мембрана по новата процедура, която централата вече е започнала, както и допълнително искане за дерогация, което е забавено министерството. Процесът и по неговото разглеждане ще бъде ускорен, категоричен бе министър Трайков.

Трайчо Трайков: АЕЦ

По предварителни оценки, вследствие на техническите проблеми и временното извеждане от експлоатация на блока не са произведени около 200 000 мегаватчаса електроенергия. Финансовият ефект от това е значителен и се измерва в десетки милиони евро.

Министър Трайков подчерта, че ситуацията в АЕЦ „Козлодуй“ ясно показва и по-широкия стратегически контекст на енергийната сигурност.

„Това, което се случва тук, е ясна илюстрация на геополитическите рискове при съоръжения, които са проектирани с технологична зависимост от конкретни доставчици, които могат да се окажат недостатъчно надеждни. Затова усилията за диверсификация и за намиране на алтернативни решения са изключително важни“, заяви той.

По думите му централата остава един от най-ценните енергийни активи на България, но като съоръжение с дълга експлоатационна история изисква внимателни и отговорни решения както в технически, така и в икономически план.

Паралелно с това Министерството на енергетиката продължава да следи внимателно и процесите, свързани с енергийните пазари, цените на електроенергията и горивата, както и сигналите от потребители. Министърът потвърди ангажимента си при всяко съмнение за нередности институциите да извършват задълбочени проверки и да гарантират защитата на обществения интерес. 

