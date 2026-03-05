У нас се изгражда нов социален комплекс за над 6 млн. евро

Очаква се в целия комплекс да бъдат разкрити над 60 работни места

Повече от 6 млн. евро ще бъдат вложени в изграждането на нов социален комплекс в село Русокастро, община Камено. Началото на строителните дейности беше поставено със символична първа копка от кмета на Камено Жельо Вардунски, съобщиха от общинската администрация, предаде БТА. В церемонията участваха също председателят на Общинския съвет в Камено Радослав Балтаджиев и представител на фирмата изпълнител „Премиум Джи БГ“.

Снимка: Getty Images/iStock

Инвестицията се реализира по проект на общината „Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания в община Камено“, който се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. По думите на кмета Вардунски това е един от най-големите социални проекти в страната, реализирани с подкрепата на плана.

В новия комплекс в Русокастро ще бъдат преместени всички потребители от съществуващия дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в селото. Проектът предвижда изграждането на четири едноетажни сгради с общ капацитет за 120 души. Всяка от тях ще бъде разделена на три модула – два жилищни и един обслужващ, предназначен за предоставяне на социалните услуги. В сградите ще има стаи за настаняване на потребителите, дневна и трапезария с кухненски бокс, санитарни помещения, обслужващи пространства, както и офиси и складове.

Предвидени са и мерки за повишаване на енергийната ефективност, включително топлоизолация на стените и пода, нова дограма и LED осветление. Плоският покрив на сградите ще даде възможност за изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kW.

БТА припомня, че още в края на миналата година общинската администрация в Камено съобщи, че част от комплекса ще бъде и нова едноетажна сграда, която ще функционира като Център за специализирана подкрепа за хора с увреждания и техните семейства. Той ще бъде с капацитет до 30 потребители и ще разполага със спални и санитарни помещения, обща зала за занимания, кухня и дневна, зала за сензорна терапия, помещения за индивидуална работа, както и обслужващи и складови пространства. Очаква се в целия комплекс в Русокастро да бъдат разкрити над 60 работни места.

