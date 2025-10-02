Разработчикът на ChatGPT изпревари SpaceX по пазарна оценка и стана най-скъпия стартъп в света

OpenAI е генерирала около 4,3 млрд. долара приходи за първото полугодие на 2025 г.

OpenAI, компанията разработчик на чатбота с изкуствен интелект ChatGPT, е постигнала оценка от 500 милиарда долара, след като настоящи и бивши служители продадоха акции на стойност около 6,6 млрд. долара на вторичния пазар. Това съобщи източник, запознат със сделката, цитиран от Reuters, като така един от лидерите в индустрията на изкуствения интелект затвърждава позицията си като най-високо оценената непублична компания в света, изпреварвайки SpaceX на Илон Мъск, която е оценена на 456 млрд. долара.

Оценката е значителен скок спрямо предишните 300 млрд. долара и подчертава бързия ръст на компанията по отношение на приходи и потребителска база.

Продажбата е била осъществена към консорциум от инвеститори, сред които Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX (Абу Даби) и T. Rowe Price, потвърди източникът, пожелал анонимност поради липса на официално разрешение да говори пред медии, предаде БТА.

OpenAI, чийто съосновател и изпълнителен директор е Сам Алтман, е била одобрила продажба на акции за над 10 млрд. долара, но реално са били изкупени около две трети от предложеното количество. По-ниската от очакваната активност се тълкува вътрешно като знак на доверие в дългосрочните перспективи на компанията.

Продажбата допълва по-ранната инвестиция на SoftBank в първичен рунд на финансиране, оценен на около 40 млрд. долара.

Вчера порталът The Information обяви, че OpenAI е генерирала около 4,3 млрд. долара приходи за първото полугодие на 2025 г., което представлява 16 на сто повече, отколкото за цялата 2024 г.

Сделката идва в момент на интензивна конкуренция за AI таланти. Технологични гиганти като Meta предлагат внушителни компенсационни пакети. Според информация на Reuters, Meta е инвестирала милиарди в Scale AI и е привлякла 28-годишния й основател Александър Уанг, който ще оглави ново звено, насочено към „суперинтелигентност“.

OpenAI, подобно на други водещи стартъпи като Stripe, SpaceX и Databricks, използва вторични продажби като инструмент за възнаграждаване на служители и задържане на ключов персонал, без да излиза на борсата.

