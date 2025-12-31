ТОП 5 летища с най-много закъснения в света

Ето кои са те

Пътуването със самолет често крие своите предизвикателства, а едно от най-разочароващите преживявания за пътниците са закъсненията. Според последните данни за пунктуалността на полетите, някои летища по света се открояват с ниския процент на излитания навреме. Ето ТОП 5 на летищата с най-голямо закъснение, цитирани от Skycop:

Балтимор, САЩ

Само 53,4% от полетите излитат навреме. Пътниците на този хъб често се сблъскват с редица забавяния, причинени както от натовареността на летището, така и от метеорологичните условия.

Сеул, Южна Корея

50,7% от полетите излитат по разписание. Въпреки модерната инфраструктура, високият трафик и строгите регулации понякога водят до закъснения.

Хо Ши Мин, Виетнам

Само 42,2% от полетите излитат навреме. Интензивният трафик и ограничените капацитети на летището често затрудняват своевременното обслужване на всички полети.

Фукуока, Япония

Едва 37,6% от полетите са навреме. Малкият размер на летището и натовареният график на вътрешните и международни полети правят закъсненията почти неизбежни.

Амстердам, Нидерландия

Само 35,3% от полетите излитат по план. Като един от най-важните хъбове в Европа, летището се сблъсква с постоянен поток от самолети, което води до чести забавяния.

Закъсненията могат да бъдат стресиращи за пътниците, но те също така подчертават сложността на модерната авиация. От планирането на маршрути до метеорологичните условия, всяко летище има свои уникални предизвикателства. Ако планирате пътуване през някое от тези летища, добре е да оставите допълнително време за възможни закъснения.

