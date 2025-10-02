Най-богатият човек в света е на половината път до първия трилион в историята

Нетното богатство на Илон Мъск вече е 500 милиарда долара

Милиардерът Илон Мъск, най-богатият човек в света, е почти на половината път да стане първият трилионер в историята, съобщи Forbes.

Изпълнителният директор на Tesla и SpaceX стана първият човек, който постигна нетна стойност от 500 милиарда долара, за кратко, след като акциите на компанията му за електромобили се възстановиха от неуспешния му опит в политиката, наред с други печалби.

Нетната стойност на 54-годишния бизнесмен достигна 500,1 милиарда долара на 1 октомври, преди да спадне обратно до 499,1 милиарда долара, съобщи тракера „Real-Time Billionaires” на изданието.

След него в класацията на Forbes се нареждат изпълнителният директор на Oracle Лари Елисън с нетна стойност от 350,7 милиарда долара, следван от изпълнителния директор на Meta Марк Зъкърбърг с нетна стойност от 245,8 милиарда долара.

След като се дипломира в Университета на Пенсилвания и напуска Станфордския университет, Мъск спечели първите си милиони, когато през 1999 г. продаде компания за онлайн издателски софтуер на американския производител на компютри Compaq за повече от 300 милиона долара, припомни БГНЕС.

Следващата му компания в крайна сметка се слива с PayPal, а след като напуска това предприятие, роденият в Южна Африка технологичен предприемач основава компанията за космически ракети SpaceX през 2002 г. и става председател на производителя на електромобили Tesla през 2004 г.

