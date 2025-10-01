In memoriam: Какво остави след себе си природозащитничката Джейн Гудол?

Джейн Гудол вдъхнови милиони да се ангажират с опазване на природата и социална справедливост
Британската природозащитник Джейн Гудол си отиде на 91-годишна възраст на 1 октомври 2025 г., докато провеждаше лекционна обиколка в Калифорния. Тя е позната със своята работа с шимпанзетата и отдадеността си на каузата за опазване на природата. Гудол оставя след себе си вдъхновяващо наследство, което продължава да оказва влияние върху поколения по целия свят.
Какво беше нетното ѝ състояние през 2025 г.?
Нетната стойност на Джейн Гудол се оценява на приблизително 5 милиона долара. Въпреки че финансовото ѝ състояние е забележително, истинската стойност на живота ѝ не може да бъде измерена в пари. Тя трансформира начина, по хората разбират приматите – доказвайки, че шимпанзетата изпитват емоции, използват инструменти и живеят в сложни социални групи, пише Business Upturn.
Какво остави след себе си изследователката?
Чрез своя институт и глобалните си образователни инициативи, Джейн Гудол вдъхнови милиони да се ангажират с каузите за опазване на природата и социална справедливост. Работата ѝ промени политики, повлия на екологични движения и показа на света колко важна е връзката между хората и околната среда.
Гудол въвежда нов подход в научното наблюдение – тя дава имена на шимпанзетата и се концентрира върху техните емоции, поведение и взаимоотношения. Така документира първите наблюдения на използване на инструменти от животни и сложна социална динамика, променяйки из основи представите за приматите. През 1966 г. завършва докторска степен в Кеймбридж, а през 1977 г. създава Института „Джейн Гудол“ (JGI), който днес има глобално присъствие в опазването на околната среда. Нейната програма за младежка ангажираност „Корени и издънки“, основана през 1991 г., обединява млади хора в над 60 държави. През 2025 г. тя беше удостоена с Президентския медал за свобода – едно от най-високите отличия в САЩ.
Коя беше Джейн Гудол?
Родена на 3 април 1934 г. в Лондон под името Валери Джейн Морис-Гудол, интересът ѝ към животните се проявява още в детството. Именно подарената от баща ѝ плюшена маймунка на име Джубили събужда у нея любопитството, което по-късно ще оформи целия ѝ живот. Без университетско образование в началото, тя работи различни длъжности, преди през 1957 г. да замине за Кения на 23-годишна възраст. Там среща антрополога Луис Лийки, който разпознава нейния потенциал и ѝ предлага да наблюдава шимпанзетата в националния парк Гомбе Стрийм в Танзания, където започва изследванията си през 1960 г.
След всичките си годините си на терен, тя си отива като запален активист. До последните си дни се бори за освобождаването на шимпанзета от зоопаркове и лаборатории, използващи ги за медицински изследвания.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN