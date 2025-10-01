1 USD
1.66581 BGN
Петрол
66.26 $/барел
Bitcoin
$114,482.0
Последвайте ни
1 USD
1.66581 BGN
Петрол
66.26 $/барел
Bitcoin
$114,482.0
Свят In memoriam: Какво остави след себе си природозащитничката Джейн Гудол?

In memoriam: Какво остави след себе си природозащитничката Джейн Гудол?

Свят

bTV Бизнес екип

Джейн Гудол вдъхнови милиони да се ангажират с опазване на природата и социална справедливост

Британската природозащитник Джейн Гудол си отиде на 91-годишна възраст на 1 октомври 2025 г., докато провеждаше лекционна обиколка в Калифорния. Тя е позната със своята работа с шимпанзетата и отдадеността си на каузата за опазване на природата. Гудол оставя след себе си вдъхновяващо наследство, което продължава да оказва влияние върху поколения по целия свят.

Снимка: Getty Images

Какво беше нетното ѝ състояние през 2025 г.?

Нетната стойност на Джейн Гудол се оценява на приблизително 5 милиона долараВъпреки че финансовото ѝ състояние е забележително, истинската стойност на живота ѝ не може да бъде измерена в пари. Тя трансформира начина, по хората разбират приматитедоказвайки, че шимпанзетата изпитват емоции, използват инструменти и живеят в сложни социални групи, пише Business Upturn. 

Какво остави след себе си изследователката? 

Чрез своя институт и глобалните си образователни инициативи, Джейн Гудол вдъхнови милиони да се ангажират с каузите за опазване на природата и социална справедливост. Работата ѝ промени политики, повлия на екологични движения и показа на света колко важна е връзката между хората и околната среда.

Снимка: Getty Images

Гудол въвежда нов подход в научното наблюдение – тя дава имена на шимпанзетата и се концентрира върху техните емоции, поведение и взаимоотношения. Така документира първите наблюдения на използване на инструменти от животни и сложна социална динамика, променяйки из основи представите за приматите. През 1966 г. завършва докторска степен в Кеймбридж, а през 1977 г. създава Института Джейн Гудол“ (JGI), който днес има глобално присъствие в опазването на околната среда. Нейната програма за младежка ангажираност Корени и издънки“, основана през 1991 г., обединява млади хора в над 60 държави. През 2025 г. тя беше удостоена с Президентския медал за свобода – едно от най-високите отличия в САЩ.

В памет на Джейн Гудол - жената, която ни научи да слушаме природата (СНИМКИ)

Коя беше Джейн Гудол?

Родена на 3 април 1934 г. в Лондон под името Валери Джейн Морис-Гудол, интересът ѝ към животните се проявява още в детството. Именно подарената от баща ѝ плюшена маймунка на име Джубили събужда у нея любопитството, което по-късно ще оформи целия ѝ живот. Без университетско образование в началото, тя работи различни длъжности, преди през 1957 г. да замине за Кения на 23-годишна възраст. Там среща антрополога Луис Лийки, който разпознава нейния потенциал и ѝ предлага да наблюдава шимпанзетата в националния парк Гомбе Стрийм в Танзания, където започва изследванията си през 1960 г.

Снимка: Getty Images

След всичките си годините си на терен, тя си отива като запален активист. До последните си дни се бори за освобождаването на шимпанзета от зоопаркове и лаборатории, използващи ги за медицински изследвания. 

На 91 години почина природозащитничката Джейн Гудол

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата