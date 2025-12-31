BGN → EUR
Технологии TSMC започна серийно производство на 2-нанометрови чипове

TSMC започна серийно производство на 2-нанометрови чипове

Технологии

bTV Бизнес екип

TSMC е най-големият производител на чипове в света

Тайванският технологичен гигант TSMC е започнал масово производство на най-новите си 2-нанометрови полупроводникови чипове, предаде АФП.

„2nm (N2) технологията на TSMC започна серийно производство през четвъртото тримесечие на 2025 г., както беше планирано“, обяви компанията. Чиповете ще бъдат „най-усъвършенстваната технология в полупроводниковата индустрия“ по отношение както на плътността, така и на енергийната ефективност.

Реставрират стогодишната вила на

TSMC е най-големият в света производител на чипове, използвани във всичко – от смартфони до ракети, а сред клиентите й са Nvidia и Apple.

Как България извървя пътя до еврото?

Повече от половината от световните полупроводници, както и почти всички най-модерни чипове, използвани за технологии за изкуствен интелект, се произвеждат в Тайван. Компанията е сред големите печеливши бизнеси от бума на инвестициите в изкуствен интелект. Фирми като Nvidia и Apple влагат милиарди долари в чипове, сървъри и центрове за данни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

