Строи се първата геотермална централа у нас - ето къде

Водят се обсъждания по инвестиционните намерения и се очаква скоро проектът да започне

В района на Златоград започва изграждането на първата в България геотермална електроцентрала, която ще използва геотермални води за производство на електроенергия. Новината беше съобщена от индустриалеца проф. Николай Вълканов. Засега конкретните параметри на проекта не са предоставени на местната общинска администрация, предава БНР.

Снимка: bg.wikipedia.org

Кметът на Златоград Мирослав Янчев изрази удовлетворение от това, че голям инвеститор е избрал именно техния район за подобен проект. Според него това е шанс за малките населени места да се възползват от присъствието на инвеститори – както пряко, така и косвено. Той посочи, че в момента се водят обсъждания по инвестиционните намерения и се очаква скоро проектът да започне.

Янчев напомни и за друг голям проект, по който общината работи вече 16 години. Макар че неговото начало е поставено отдавна, реализацията му все още не е факт. Той обясни, че причината за това е липсата на необходимото финансиране, като стойността на проекта възлиза на около 25 милиона лева.

Кметът подчерта пред БНР, че местната власт не разполага с достатъчно средства, което силно ограничава възможностите ѝ да инвестира и да създава работни места. Според него потенциалът на района – и в частност на село Ерма река – може да бъде използван пълноценно, ако се намерят инвеститори, които не само да създадат заетост, но и да допринесат с други ползи, включително постъпления от данъци и такси.

Тъй като проектът е в начален етап и зависи от външно финансиране, Янчев отказа да посочи конкретни срокове за реализацията му. Въпреки това подчерта, че първата важна крачка вече е направена – започнало е изграждането на топлопровода от Ерма река към Златоград, който е от ключово значение за постигането на поставените цели.

