Председателят на Netflix се оттегля от борда на компанията

Съоснователят и изпълнителен председател на Netflix Рийд Хейстингс няма да се кандидатира за преизбиране в борда на директорите на компанията, след като мандатът му изтече през юни, съобщи компанията в четвъртък. Решението е обявено в рамките на отчета за резултатите на Netflix за първото тримесечие и идва по-малко от три години след като Хейстингс се оттегли от поста съ-изпълнителен директор и стана изпълнителен председател, предава CNN.

Хейстингс определи приноса си към Netflix като насочен към „радостта на членовете, изграждането на култура, която другите могат да надграждат, и създаването на компания, обичана от потребителите и успешна за поколения напред“. Според компанията той ще се фокусира върху филантропска дейност и други лични занимания, след като напусне борда.

Тед Сарандос и Грег Питърс, които продължиха да ръководят Netflix след оттеглянето на Хейстингс от оперативните му роли, го похвалиха в свои изявления. По време на разговор с инвеститори Сарандос също отхвърли слухове, че решението е свързано с офертата на компанията за Warner Bros. Discovery, като подчерта, че няма такава връзка.

Netflix е основана от Хейстингс през 1997 г. и под негово ръководство се превръща в глобален лидер в развлекателната индустрия – първо чрез DVD услуги по пощата, а по-късно чрез стрийминг платформата. Към 2023 г. Netflix има над 230 милиона абонати, а към януари 2026 г. те достигат 325 милиона. След оттеглянето на Хейстингс компанията продължава да се развива с мерки срещу споделянето на пароли, навлизане в спортни предавания на живо и разширяване на подкаст съдържание, като същевременно засилва глобалното си присъствие.