OpenAI разширява амбициите си: Ето в кои индустрии навлиза

Алтман вижда бъдеще, в което AI ще трансформира ежедневието

OpenAI се стреми да се превърне във „всичко компания“ – или почти такава. Под ръководството на главния изпълнителен директор Сам Алтман организацията все по-уверено излиза извън рамките на изследователска лаборатория за изкуствен интелект. Алтман вижда бъдеще, в което AI ще трансформира ежедневието и дори може един ден да го замени като главен изпълнителен директор. Дотогава той залага на смели направления за развитието на фирмата.

По-долу са представени индустриите, в които OpenAI вече навлиза, според The Business Insider:

Търсене

Снимка: Reuters

Google доминира глобалното търсене, а през 2024 г. федерален съдия постанови, че компанията държи монопол върху общите търсачки. През юни Сам Алтман заяви, че ChatGPT е надхвърлил функциите на „заместител на Google“, тъй като може да обработва по-сложни задачи. Въпреки това през октомври OpenAI разкри, че ChatGPT обработва поразителните 2,5 милиарда заявки дневно. Alphabet не публикува ежедневна статистика, но посочи, че Google получава 5 трилиона заявки годишно – около 14 милиарда дневно. Това означава, че ChatGPT има още път, докато изпревари търсачката, превърнала се в глагол, и същевременно трябва да се справя с нарастваща конкуренция.

Роботи

Снимка: iStock

„Много сме развълнувани от роботите“, каза Алтман по време на livestream в края на октомври, очертавайки бъдещата визия на компанията. Засега не е ясно до каква степен OpenAI ще навлезе в областта и дали ще произвежда собствен хардуер. Компанията беше ранен инвеститор във Figure AI, но през февруари роботостроителят прекрати партньорството. През януари OpenAI подаде обемна заявка за търговска марка, която загатва за планове за хуманоидни роботи. „Времето на робота наближава“, заяви Алтман в разговор с изпълнителния директор на Y Combinator Гарри Тан през юни. „Много ме вълнува свят, в който, ако се абонирате за най-високия план на ChatGPT, получавате и безплатен хуманоиден робот.“ Подобна стъпка би изправила OpenAI срещу компании като Tesla, която представи робота Optimus още през 2022 г.

Браузърни войни

През октомври OpenAI отвори нов фронт срещу Alphabet – уеб браузърите. ChatGPT Atlas, браузърът на OpenAI, е изграден с популярния чатбот в основата си. „Вярваме, че ИИ е рядка възможност веднъж на десетилетие да преосмислим какво може да бъде един браузър“, каза Алтман при анонса. Според Statcounter към октомври Google Chrome контролира около 73 % от пазара, а следващият конкурент – Safari – държи 13 %. По-рано същия месец Perplexity обяви своя браузър Comet, а Opera също добави ИИ функции.

Социални медии

През септември OpenAI навлезе в социалните мрежи със Sora – приложение, подобно на TikTok, което позволява на потребителите да създават генерирани от ИИ видеа. По-късно фирмата разшири възможностите и към домашни любимци и предмети. Вирусното приложение, което периодично оглавяваше класацията на безплатните програми в App Store, използва модела за видео-генерация Sora-2. OpenAI създаде класации за най-популярни клипове и образи, подчертавайки намеренията си да развива Sora като вход към социалните медии. Междувременно Meta продължава да отблъсква TikTok чрез Reels, а бъдещето на TikTok в САЩ остава неясно.

Здравеопазване

Здравеопазването е ключов фокус за бъдещите планове на OpenAI. През август Business Insider съобщи, че компанията е привлякла Нейт Грос – съосновател и бивш главен стратегически директор на Doximity – за да оглави здравната стратегия. Технологичните фирми все по-активно навлизат в сектора: Amazon купи One Medical за 3,9 млрд. долара през 2022 г. При представяне на визията си Алтман посочи, че една от първите задачи на вече отделената фондация OpenAI ще бъде „използването на ИИ за лечение на болести“, за което са отделени 25 млрд. долара.

Плащания

OpenAI постепенно добавя функции за електронна търговия в ChatGPT. През октомври компанията обяви партньорство с PayPal, което ще позволи плащания директно в ChatGPT от 2026 г. Нататък плановете може да са още по-амбициозни. По-рано същия месец инвестиционният стартъп Roi съобщи, че е придобит от OpenAI. „Започнахме Roi преди три години, за да направим инвестирането достъпно за всички, като изградим най-персонализираното финансово изживяване“, написа главният изпълнителен директор Суджит Вишваджит в X. „С течение на времето разбрахме, че персонализацията не е само бъдещето на финансите. Тя е бъдещето на софтуера.“

Потребителски хардуер

Потребителските устройства са може би най-неясната част от амбициите на OpenAI. През май компанията съобщи за придобиването на io Products за почти 6,5 млрд. долара – фирма, съоснована от легендарния дизайнер на iPhone Джони Айв. OpenAI разкри, че Алтман и Айв „тихо“ си сътрудничат от 2023 г. През октомври, по време на fireside chat на DevDay, Айв заяви, че има „15 до 20 идеи“ за устройства на OpenAI. „Предизвикателството е да се фокусираме“, каза той на сцената. „Би било лесно, ако знаехме, че има само три добри идеи. Но не е така. Проектираме семейство продукти и се стараем да бъдем обмислени и да не се разсейваме.“

Производство на чипове

Снимка: iStock

OpenAI има ненаситен апетит за изчислителни ресурси. През октомври Алтман очерта план за разходи от 1,4 трлн. долара за около 30 GW капацитет на центрове за данни в следващите години. Амбициозно, той добави, че фирмата обмисля собствено производство на 1 GW изчислителна мощност седмично. За да постигне това, са нужни напреднали чипове. През септември OpenAI обяви партньорство с Nvidia, която ще инвестира до 100 млрд. долара, докато се изграждат най-малко 10 GW капацитет. По-малко от месец по-късно OpenAI съобщи, че работи с Broadcom за създаване на собствени чипове. „Ако правиш собствени чипове, контролираш съдбата си“, заяви главният изпълнителен директор на Broadcom Хок Тан в подкаст, обявявайки сделката.

