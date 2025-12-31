Стоки през 2026 г.: Как ще се движат цените на петрола, медта, златото, пшеницата?

Какво означават новите стокови цени за джоба ви през 2026 г.?

През 2026 г. пазарите на суровини могат да навлязат в нов етап на пренареждане. Докато медта и благородните метали имат потенциал да достигнат нови ценови рекорди, изкопаемите горива вероятно ще останат под натиск заради свръхпредлагане и забавяне на търсенето. Това показват анализи на водещи финансови институции и специализирани агенции, цитирани от Forbes.

През изминалата година цените на суровините бяха повлияни от няколко ключови фактора – тарифната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, по-слабия икономически растеж в Китай, нарастващото потребление на електроенергия и ускорените инвестиции в изкуствен интелект и инфраструктура. Въпреки спада при петрола, общата суровинна кошница поскъпва: индексът Bloomberg Commodity Index е нараснал с над 15% от началото на годината, а S&P GSCI – с около 5%.

Петрол - натиск от свръхпредлагането

Снимка: iStock

Цените на суровия петрол се понижиха през 2025 г., въпреки геополитическите рискове и санкциите срещу Русия. Основната причина е увеличеното производство – както от разширения картел ОПЕК+, така и от страни извън него като САЩ, Бразилия, Канада и Гвиана. След дълги съкращения на добива Саудитска Арабия и Русия се опитват да защитят пазарния си дял.

В същото време търсенето не успява да настигне предлагането. Международната агенция по енергетика прогнозира излишък от почти четири милиона барела дневно до 2026 г., което представлява около 4% от световното производство. ОПЕК обаче остава по-умерено оптимистична и очаква търсенето да се движи близо до предлагането.

Според Матей Госар от NLB Funds през първата част на 2026 г. е по-вероятно цените да продължат да спадат заради свръхпредлагането. Обрат в тенденцията би бил възможен при геополитическа ескалация или нови съкращения на добива от ОПЕК.

Американската Администрация за енергийна информация (EIA) очаква средна цена от 69 долара за барел Brent и 65 долара за WTI през 2025 г., като през 2026 г. прогнозите са още по-ниски – съответно 55 и 51 долара. Натрупването на запаси през зимните месеци се очаква да засили натиска върху цените.

Природен газ - Европа остава добре снабдена

Цените на природния газ в Европа са паднали с около 45% от началото на годината, въпреки по-студеното време и по-ниските от средните запаси. Основната причина е рязкото увеличение на доставките на втечнен природен газ от САЩ, които осигуряват над половината от LNG в Европа.

Ограниченото търсене в Азия насочи американския газ към европейския пазар и доведе до свиване на разликата между цените в Henry Hub и холандския хъб TTF. В момента фючърсите по TTF се търгуват около 28 евро за мегаватчас.

Goldman Sachs прогнозира средна цена от 29 евро през 2026 г. и 20 евро през следващата година, а Fitch Ratings очаква новият капацитет за втечняване да понижи цените с около 25%. Според NLB Funds в Европа е малко вероятно рязко поскъпване, тъй като газът постепенно се заменя от други енергийни източници.

Индустриални метали: медта в центъра на вниманието

Индустриалните метали като цяло поскъпнаха през 2025 г., подкрепени от инвестиции в електрификация, центрове за данни и отбрана. Очаква се тази тенденция да продължи, тъй като ЕС прогнозира 40% ръст на потреблението на електроенергия до 2030 г., което изисква мащабни инвестиции в мрежова инфраструктура.

Медта – ключов индикатор за състоянието на световната икономика – достигна рекордни стойности заради ограничено предлагане и силно търсене. Цената на Лондонската метална борса достигна почти 12 000 долара за тон, което е близо 40% ръст на годишна база.

JP Morgan очаква средна цена от над 12 000 долара за тон през 2026 г., а Citigroup прогнозира достигане на 13 000 долара. Наред с медта, калайът и алуминият също поскъпват, докато при никела, оловото и цинка се очаква по-слабо представяне.

Благородни метали: силен интерес от инвеститорите

Снимка: iStock

Златото, среброто и платината също отчетоха рекордни стойности. Златото поскъпна с около 66% за година, подкрепено от покупки на централни банки и по-ниски лихвени проценти в САЩ. Среброто и платината отбелязаха още по-силни ръстове, подхранени от индустриалното търсене и ограничения добив.

Финансовите институции остават оптимистични и за 2026 г. JP Morgan прогнозира цена на златото над 5200 долара за тройунция, докато Goldman Sachs и Deutsche Bank очакват стойности между 4450 и 4900 долара.

Храни - стабилизиране при липса на нови шокове

Снимка: iStock

Цените на основните хранителни стоки се повишаваха през по-голямата част от 2025 г., но в края на годината се стабилизираха. Световната банка прогнозира лек спад на цените през 2026 г., докато ФАО очаква рекордно световно производство на пшеница.

След оттеглянето на Русия от зърненото споразумение с Украйна бяха изградени алтернативни маршрути за износ през Черно море, което стабилизира доставките. Русия се очаква да затвърди позицията си на най-голям износител на пшеница в света.

Според експертите движението на цените ще зависи най-вече от климатични фактори и логистични рискове. При липса на сериозни сътресения повечето хранителни стоки вероятно ще се движат близо до темпа на инфлацията, с изключение на продукти като какао, кафе и захар, където се очаква нормализиране след предишни ценови шокове.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN