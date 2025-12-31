BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.66355 BGN
Петрол
61.21 $/барел
Bitcoin
$88,606.9
Последвайте ни
1 USD
1.66355 BGN
Петрол
61.21 $/барел
Bitcoin
$88,606.9
Свят Стоки през 2026 г.: Как ще се движат цените на петрола, медта, златото, пшеницата?

Стоки през 2026 г.: Как ще се движат цените на петрола, медта, златото, пшеницата?

Свят

bTV Бизнес екип

Какво означават новите стокови цени за джоба ви през 2026 г.?

През 2026 г. пазарите на суровини могат да навлязат в нов етап на пренареждане. Докато медта и благородните метали имат потенциал да достигнат нови ценови рекорди, изкопаемите горива вероятно ще останат под натиск заради свръхпредлагане и забавяне на търсенето. Това показват анализи на водещи финансови институции и специализирани агенции, цитирани от Forbes.

През изминалата година цените на суровините бяха повлияни от няколко ключови фактора – тарифната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, по-слабия икономически растеж в Китай, нарастващото потребление на електроенергия и ускорените инвестиции в изкуствен интелект и инфраструктура. Въпреки спада при петрола, общата суровинна кошница поскъпва: индексът Bloomberg Commodity Index е нараснал с над 15% от началото на годината, а S&P GSCI – с около 5%.

Петрол - натиск от свръхпредлагането

Снимка: iStock

Цените на суровия петрол се понижиха през 2025 г., въпреки геополитическите рискове и санкциите срещу Русия. Основната причина е увеличеното производство – както от разширения картел ОПЕК+, така и от страни извън него като САЩ, Бразилия, Канада и Гвиана. След дълги съкращения на добива Саудитска Арабия и Русия се опитват да защитят пазарния си дял.

В същото време търсенето не успява да настигне предлагането. Международната агенция по енергетика прогнозира излишък от почти четири милиона барела дневно до 2026 г., което представлява около 4% от световното производство. ОПЕК обаче остава по-умерено оптимистична и очаква търсенето да се движи близо до предлагането.

Според Матей Госар от NLB Funds през първата част на 2026 г. е по-вероятно цените да продължат да спадат заради свръхпредлагането. Обрат в тенденцията би бил възможен при геополитическа ескалация или нови съкращения на добива от ОПЕК.

Американската Администрация за енергийна информация (EIA) очаква средна цена от 69 долара за барел Brent и 65 долара за WTI през 2025 г., като през 2026 г. прогнозите са още по-ниски – съответно 55 и 51 долара. Натрупването на запаси през зимните месеци се очаква да засили натиска върху цените.

Една от най-големите петролни компании назначи за първи път жена за главен изпълнителен директор

Природен газ - Европа остава добре снабдена

Цените на природния газ в Европа са паднали с около 45% от началото на годината, въпреки по-студеното време и по-ниските от средните запаси. Основната причина е рязкото увеличение на доставките на втечнен природен газ от САЩ, които осигуряват над половината от LNG в Европа.

Ограниченото търсене в Азия насочи американския газ към европейския пазар и доведе до свиване на разликата между цените в Henry Hub и холандския хъб TTF. В момента фючърсите по TTF се търгуват около 28 евро за мегаватчас.

Goldman Sachs прогнозира средна цена от 29 евро през 2026 г. и 20 евро през следващата година, а Fitch Ratings очаква новият капацитет за втечняване да понижи цените с около 25%. Според NLB Funds в Европа е малко вероятно рязко поскъпване, тъй като газът постепенно се заменя от други енергийни източници.

Индустриални метали: медта в центъра на вниманието

Индустриалните метали като цяло поскъпнаха през 2025 г., подкрепени от инвестиции в електрификация, центрове за данни и отбрана. Очаква се тази тенденция да продължи, тъй като ЕС прогнозира 40% ръст на потреблението на електроенергия до 2030 г., което изисква мащабни инвестиции в мрежова инфраструктура.

Медта – ключов индикатор за състоянието на световната икономика – достигна рекордни стойности заради ограничено предлагане и силно търсене. Цената на Лондонската метална борса достигна почти 12 000 долара за тон, което е близо 40% ръст на годишна база.

JP Morgan очаква средна цена от над 12 000 долара за тон през 2026 г., а Citigroup прогнозира достигане на 13 000 долара. Наред с медта, калайът и алуминият също поскъпват, докато при никела, оловото и цинка се очаква по-слабо представяне.

Благородни метали: силен интерес от инвеститорите

Снимка: iStock

Златото, среброто и платината също отчетоха рекордни стойности. Златото поскъпна с около 66% за година, подкрепено от покупки на централни банки и по-ниски лихвени проценти в САЩ. Среброто и платината отбелязаха още по-силни ръстове, подхранени от индустриалното търсене и ограничения добив.

Финансовите институции остават оптимистични и за 2026 г. JP Morgan прогнозира цена на златото над 5200 долара за тройунция, докато Goldman Sachs и Deutsche Bank очакват стойности между 4450 и 4900 долара.

Тази страна откри най-голямото златно находище в Азия

Храни - стабилизиране при липса на нови шокове

Снимка: iStock

Цените на основните хранителни стоки се повишаваха през по-голямата част от 2025 г., но в края на годината се стабилизираха. Световната банка прогнозира лек спад на цените през 2026 г., докато ФАО очаква рекордно световно производство на пшеница.

След оттеглянето на Русия от зърненото споразумение с Украйна бяха изградени алтернативни маршрути за износ през Черно море, което стабилизира доставките. Русия се очаква да затвърди позицията си на най-голям износител на пшеница в света.

Според експертите движението на цените ще зависи най-вече от климатични фактори и логистични рискове. При липса на сериозни сътресения повечето хранителни стоки вероятно ще се движат близо до темпа на инфлацията, с изключение на продукти като какао, кафе и захар, където се очаква нормализиране след предишни ценови шокове.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата