5 неща, които никога не трябва да казвате на ChatGPT

Въпреки че много потребители на ChatGPT търсят помощ за най-различни неща - от съвети за семейна терапия до писане на професионални имейли или дори превръщане на снимки на домашните им любимци в човешки персонажи, използването на изкуствен интелект носи и определени рискове за поверителността.

Има няколко неща, които категорично никога не трябва да се казвате на нито един чатбот. Ето кои са те, според Forbes:

Незаконни или неетични заявки

Снимка: iStock

Повечето чатботове с изкуствен интелект имат предпазни мерки, предназначени да предотвратят използването им за неетични цели. И ако вашият въпрос или заявка засяга дейности, които биха могли да бъдат незаконни, е възможно да се окажете в затруднено положение. Примери за неща, които определено е лоша идея да зададете на публичен чатбот, са как да се извършват престъпления, да се извършват измамни дейности или да се манипулират хора, за да предприемат действия, които биха могли да бъдат вредни.

Въвеждането на заявки за незаконни материали или информация, които биха могли да навредят на други, е не само морално погрешно; то може да доведе до тежки правни последици и щети за репутацията.

Пароли

Снимка: iStock

С възхода на агентния AI, много повече от нас ще използват изкуствен интелект, способен да се свързва и използва услуги на трети страни. Възможно е, за да направят това, те да се нуждаят от нашите данни за вход; предоставянето на достъп обаче може да е лоша идея. След като данните попаднат в публичен чатбот, има много малък контрол върху това какво се случва с тях и има случаи, в които лични данни, въведени от един потребител, са били разкрити в отговорите на други потребители.

Финансова информация

Поради подобни причини вероятно не е добра идея да започнете да въвеждате данни като банкови сметки или номера на кредитни карти в чатботове на genAI.

Те трябва да се въвеждат само в защитени системи, използвани за електронна търговия или онлайн банкиране, които имат вградени защитни механизми като криптиране и автоматично изтриване на данни след обработката им. Чатботовете нямат нито една от тези предпазни мерки.

Поверителна информация

Снимка: iStock

Всеки има задължение за поверителност, за да пази чувствителна информация, за която е отговорен. Много от тези задължения са автоматични, като например поверителност между професионалисти (напр. лекари, адвокати и счетоводители и техните клиенти). Но много служители имат и подразбиращо се задължение за поверителност към своите работодатели. Споделянето на бизнес документи, като например бележки и протоколи от срещи или записи на транзакции, би могло да представлява споделяне на търговски тайни и нарушение на поверителността, както в случая със служителите на Samsung през 2023 г. Така че, колкото и изкушаващо да е да ги натъпчете всички в ChatGPT, за да видите какви прозрения може да извлече, това не е добра идея, освен ако не сте напълно сигурни, че информацията е безопасна за споделяне.

Медицинска информация

Снимка: iStock

Всички знаем, че може да е изкушаващо да помолите ChatGPT да бъде ваш лекар и да диагностицира медицински проблеми. Но това винаги трябва да се прави с изключително внимание, особено като се има предвид, че последните актуализации му позволяват да „запомня“ и дори да събира информация от различни чатове, за да може да разбере по-добре потребителите.

Нито една от тези функции не е с гаранции за поверителност, така че е най-добре да сме наясно, че всъщност имаме много малък контрол върху това какво се случва с информацията, която въвеждаме. Разбира се, това е двойно вярно за здравните бизнеси, които се занимават с информация за пациенти, които рискуват огромни глоби и щети за репутацията си.

Както при всичко, което качваме в интернет, е добра идея да приемем, че няма гаранция, че то ще остане лично завинаги. Затова е най-добре да не разкривате нищо, което не бихте искали светът да узнае.

