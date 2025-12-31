BGN → EUR
БГ Бизнес Централните банки в еврозоната ще обменят левове в евро от 1 януари до 2 март 2026 г.

Централните банки в еврозоната ще обменят левове в евро от 1 януари до 2 март 2026 г.

bTV Бизнес екип

Сумата за обмяна е ограничена до 2000 лева на клиент/трансакция на ден

Националните централни банки на 20-те държави – членки от еврозоната, ще извършват обмяна на банкноти от левове в евро по официалния валутен курс в периода от 1 януари 2026 г. до 2 март 2026 година, съобщават от Българската народна банка.

Обмяната на лева от централните банки на останалите страни от еврозоната е във връзка с присъединяването на България към валутния съюз от началото на следващата година.

5 неща, които НЕ трябва да забравяте в новогодишната нощ преди еврото

През посочения период останалите национални централни банки от еврозоната ще извършват безплатна обмяна на банкноти от левове в евро по неотменимо фиксирания обменен курс 1 евро = 1,95583 лева.

Обмяната ще се осъществява в съответствие с правилата, приложими в Евросистемата при въвеждането на еврото в нова държава членка. Националните централни банки в другите държави - членки от еврозоната, прилагат дневен лимит за обмяна. Сумата за обмяна е ограничена до 2000 лева на клиент/трансакция на ден.

Това беше най-добрата инвестиция през 2025 г.

Обмяната ще се предоставя на определени за целта места във всяка национална централна банка от еврозоната. За обмяната няма да се начисляват такси, комисиони и други разходи.

Тази мярка цели да осигури плавен преход към еврото при взаимодействие с останалите национални централни банки, като предостави на гражданите на Република България възможност за надеждна и безплатна обмяна на националната валута не само в страната, но и на територията на цялата еврозона, през първите два месеца след въвеждането на еврото, се посочва в съобщението.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

