Джеф Безос забогатя с 24 млрд. долара след рекорден скок на акциите на Amazon

Акциите на Amazon се повишиха с 11,5%

Около 24 милиарда долара бяха добавени към нетното състояние на Джеф Безос в петък, след като акциите на Amazon достигнаха рекордни нива. Ръстът беше подхранван от отчет за приходите на компанията, който надмина очакванията на Уолстрийт, благодарение на „силното търсене“ на продукти, свързани с изкуствения интелект, предаде Forbes.

Снимка: Getty Images

Акциите на Amazon се повишиха с 11,5% до около 248,60 долара малко след началото на търговията в петък, след като в четвъртък бяха спаднали с 3,2% преди публикуването на отчета за приходите. Това е най-голямото еднодневно покачване от април, когато акциите на компанията скочиха с близо 12%, като допълнителният ръст се доближава до ралито от 12,1% през ноември 2022 г.

В четвъртък Amazon отчете приходи от 180,2 милиарда долара и печалба на акция от 1,95 долара, което надмина прогнозите на икономистите от 177,9 милиарда долара и 1,57 долара, според FactSet. Главният изпълнителен директор Анди Джаси посочи, че ръстът на печалбите се дължи в голяма степен на увеличението на Amazon Web Services, чийто оборот нарасна с 20% на годишна база до 33 милиарда долара, както и на „силното търсене“ на AI продуктите на компанията, включително наскоро открит център за данни за изкуствен интелект на стойност 11 милиарда долара за моделите на Anthropic.

Според последните оценки на Forbes, Джеф Безос е третият най-богат човек в света с нетно състояние от 259,4 милиарда долара. Притежавайки около 8% от акциите на Amazon, богатството му се е увеличило с приблизително 24 милиарда долара (10,2%) към петък сутринта, след спад от 6,6 милиарда долара в четвъртък.

Снимка: Getty Images

От април, когато акциите на Amazon достигнаха дъно от 161,38 долара, те са поскъпнали с 53%, като през февруари достигнаха нов рекорд над 240 долара. На годишна база акциите вече са се увеличили с над 12%, след като преди това отчетоха ръст от 1,6% след четвъртъчния спад.

Amazon, като много други големи компании, промени стратегията си, за да се съсредоточи върху продукти с изкуствен интелект и облачна инфраструктура, конкурирайки се с Nvidia, Google и Microsoft. По-рано тази седмица компанията обяви съкращението на 14 000 корпоративни служители, с цел намаляване на бюрокрацията.

