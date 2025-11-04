Новата версия на Siri ще бъде "захранвана" от Google Gemini

Какво да очакваме?

Apple все още планира да пусне подобрена и обновена версия на своя Siri AI асистент през март следващата година, с пускането на нов дисплей за интелигентен дом, който ще има основа с високоговорител и опция за стенен монтаж.

Освен това, скоро официално ще бъде пусната нова версия на Apple TV и HomePod mini, която ще служи като демонстрация на предстоящите функции на Siri и Apple Intelligence.

Според последната информация, новата версия на асистента Siri AI ще бъде „захранвана“ от Google Gemini и ще има функция за търсене в интернет, базирана на изкуствен интелект. Анализаторът Марк Гурман обаче предупреждава, че няма гаранция, че потребителите ще я приемат, че всичко ще работи безупречно или че ще може да коригира дългогодишния спад в репутацията на Siri.

Siri получава изкуствен интелект от Google Gemini

Твърди се, че Apple плаща на Google за разработването на персонализиран модел Gemini, проектиран да работи на частните Cloud Compute сървъри на Apple, който ще захранва новата инфраструктура на Siri.

Гурман уточнява, че това не означава, че Siri ще бъде интегрирана с услугите на Google или че ще поеме функции от Gemini, а че моделът ще работи във фонов режим, така че новата Siri да може да осигури очакваното от интерфейса на Apple изживяване.

Apple планира да представи iOS 27, macOS 27, watchOS 27 и други системи на годишната си конференция WWDC през юни, с фокус върху основните иновации в платформата Apple Intelligence и по-широката си стратегия за изкуствен интелект.

Въпреки това, компанията все още се сблъсква с пречки при стартирането на функциите на Apple Intelligence в Китай. Въпреки създаването на партньорства с местни компании, новата услуга продължава да е блокирана поради регулаторни проблеми, поради което датата на стартиране в Китай продължава да се отлага, съобщава MacRumors.

