Тестват нов начин за отопление, който може да се окаже най-евтиният

Ето какъв е той

С развитието на технологиите отоплителните системи също се усъвършенстват – подовото отопление, пелетните котли и термопомпите вече са добре познати решения, а на пазара навлизат и по-нетрадиционни технологии като огледала с вградени инфрачервени нагреватели. Сред най-новите иновации са електрическите тапети, които според производителите могат да се превърнат в ефективен и достъпен начин за отопление на жилища.

Макар технологията все още да се намира в експериментална фаза, първите резултати от пилотни проекти показват, че електрическите тапети имат потенциал да бъдат екологична и енергийно ефективна алтернатива на традиционните отоплителни системи.

Електрическите тапети обикновено са изградени от тънки ленти от мед и графен, използващи инфрачервена технология за генериране на топлина. По думите на Михаел Ансел, ръководител на проекта в компанията NexGen, системата отоплява помещението по начин, подобен на слънчевото излъчване – не чрез затопляне на въздуха, а чрез директно нагряване на хората и предметите.

„Инфрачервената енергия първо затопля хората, а след това мебелите и текстила, което прави стените, подовете и повърхностите в помещението равномерно и приятно топли“, обяснява Ансел, цитиран от Biznis Kurir. Според него технологията е разработена като нискобюджетно, енергийно ефективно и екологично решение, особено подходящо в условията на недостиг на изкопаеми горива.

Електрическите тапети се отличават с лесен монтаж, минимална поддръжка и ниски въглеродни емисии. Свързването им със соларни панели допълнително намалява разходите за електроенергия. Въпреки обещаващите резултати, технологията все още се тества за дългосрочна ефективност и издръжливост.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN