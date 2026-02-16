OpenAI нае създателя на AI агента OpenClaw

Американската технологична компания OpenAI е наела австрийския разработчик Петер Щайнбергер – създател на OpenClaw, инструмент с изкуствен интелект, способен да изпълнява реални задачи. Новината съобщи главният изпълнителен директор на компанията Сам Алтман, цитиран от БГНЕС.

AI агентът OpenClaw предизвика както възхищение, така и притеснения в технологичните среди, след като Щайнбергер го представи през ноември като инструмент за организиране на дигиталния живот. Успоредно с това внимание привлече и Moltbook – експериментална платформа, наподобяваща социалната мрежа Reddit, създадена за взаимодействие между AI агенти, където чатботове водят разговори помежду си. Това предизвика нови дискусии за бъдещето на изкуствения интелект.

Предприемачът Илон Мъск определи Moltbook като „много ранен етап на сингулярността“ – термин, използван за момента, в който изкуственият интелект надминава човешкия. Част от наблюдателите обаче поставят под съмнение доколко публикациите в платформата са изцяло генерирани от AI, а не повлияни от хора.

В публикация в социалната мрежа X Сам Алтман заяви, че Щайнбергер „се присъединява към OpenAI, за да работи по следващото поколение лични AI агенти“. По думите му разработчикът има „изключително силни идеи за бъдещето на интелигентни агенти, които могат да взаимодействат помежду си и да вършат полезни задачи за хората“. Алтман допълни, че тази технология може да се превърне във важна част от продуктите на компанията.

Той уточни също, че OpenClaw ще остане проект с отворен код и ще се развива чрез фондация, подкрепена от OpenAI. „Бъдещето ще бъде свързано с множество AI агенти и за нас е важно да подкрепяме отворения код“, посочи Алтман, цитиран от AFP.

OpenClaw позволява на потребителите да свържат инструмента с генеративни AI модели като ChatGPT и да комуникират със своя AI агент чрез приложения като WhatsApp или Telegram, по начин, сходен с разговор с човек. Агентът може да изпълнява различни задачи – от изпращане на имейли до извършване на онлайн покупки.

Технологията получава както положителни отзиви заради своите възможности, така и критики, свързани с потенциални рискове за сигурността и непредвидимо поведение.

В същото време OpenAI е под натиск да разшири източниците си на приходи, тъй като само малка част от близо един милиард потребители използват платените услуги на компанията. В тази връзка OpenAI започна да тества реклами и спонсорирано съдържание в ChatGPT – ход, който предизвиква опасения относно защитата на личните данни на фона на мащабните инвестиционни планове на компанията.

