Златото поевтинява леко при по-ниски обеми на търговия

Пазарите в САЩ и Китай са затворени заради официални празници

Ценaтa на златото отстъпи леко в понеделник на фона на по-ниски обеми на търговия, тъй като пазарите в САЩ и Китай останаха затворени заради официални празници, а част от инвеститорите реализираха печалби след силния ръст в края на миналата седмица, предаде Ройтерс.

Към 10:00 часа спот цената на златото на борсата „Комекс“ (Comex) се понижи с 0,37 на сто до 5 027,40 долара за тройунция, след като по-рано през сесията загуби над 1 процент, предаде БТА.

„Златото върна днес част от ръста си от петък след публикуването на индекса на потребителските цени поради по-слабите търговски условия и липсата на нови катализатори за ръст“, заяви Тим Уотър, главен анализатор в Кей Си Ем (KCM), цитиран от Ройтерс. По думите му допълнителен фактор е било и реализирането на печалби в рамките на деня.

Американските пазари са затворени по повод Деня на президентите, а пазарите в Китай – за празника на Лунната нова година, което ограничава ликвидността.

Данните на Бюрото по трудова статистика към Министерството на труда на САЩ показаха в петък, че индексът на потребителските цени (CPI) се е повишил с 0,2 на сто през януари след ръст от 0,3 на сто през декември. Анкетираните от Ройтерс икономисти очакваха увеличение от 0,3 на сто.

Президентът на подразделението на Управлението за федералния резерв в Чикаго Остан Гулсби заяви в петък, че лихвените проценти могат да бъдат понижени, но подчерта, че инфлацията в сектора на услугите остава висока.

Пазарните участници очакват УФР да запази основната лихва без промяна на заседанието си на 18 март. Въпреки това според данни на „Лондон сток ексчейндж груп“ (London Stock Exchange Group -LSEG) инвеститорите залагат на общо понижение от около 75 базисни пункта през тази година, като първата стъпка се очаква през юли.

Златото, което не носи доходност, традиционно се представя по-добре в среда на по-ниски лихвени проценти.

„Вероятно ще е необходимо доларът да възобнови низходящата си тенденция, за да може златото да се изкачи до 6 000 долара преди края на годината“, посочи още Уотър.

На геополитическия фронт напрежението остава във фокуса на инвеститорите. Според информация на Ройтерс американската армия се подготвя за евентуална военна операция срещу Иран, ако президентът Доналд Тръмп одобри подобна стъпка, което би могло да доведе до ескалация на напрежението в региона.

