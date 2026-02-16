Фискалният съвет: Удължителният бюджет не бива да подменя реалната бюджетна политика

Бюджетните приходи следва да се събират съгласно действащото законодателство

Фискалният съвет отправи официални препоръки към фискалната политика на служебното правителство, като акцентира върху необходимостта от стриктно спазване на Закона за публичните финанси, ограничаване на разходите и подготовка на дълбоки административни реформи.

Според съвета прилагането на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г., известен като „удължителен бюджет“, трябва твърдо да следва духа и буквата на Закона за публичните финанси. Подчертава се, че бюджетните приходи следва да се събират съгласно действащото законодателство, а разходите и трансферите да не надвишават размера им за същия период на предходната година и да се извършват единствено в рамките на наличните приходи, помощи и дарения.

От Фискалния съвет предупреждават, че включването на социални политики — като индексации и увеличено капиталово финансиране на общините — в удължителния закон компрометира принципите на бюджетното законодателство. По своята същност този механизъм трябва да гарантира единствено непрекъсваемостта на държавните плащания, а не да се превръща в инструмент за провеждане на бюджетна политика.

Според институцията се създава опасен прецедент, при който чрез бюджета се компенсират икономически дисбаланси, вместо те да бъдат решавани чрез структурни реформи. Разходите за инфлационно индексиране на заплати и за капиталово финансиране на общините не следва да се покриват чрез увеличаване на държавния дълг и трябва да се извършват само при наличие на достатъчни приходи.

Втората основна препоръка е свързана с предварителна подготовка на административна реформа чрез технически анализ и преглед на публичните разходи. Според съвета настоящата политика по възнагражденията в обществения сектор трябва да бъде преосмислена поради няколко фактора.

Сред тях са нарасналата тежест на разходите за персонал, достигаща близо 11% от БВП, изпреварващият ръст на доходите спрямо инфлацията, който стимулира допълнително потреблението и ценовия натиск, както и ефектът върху частния сектор, където работодателите са принудени също да увеличават заплатите.

Отбелязва се още, че приоритетното повишаване на възнагражденията в отделни сектори създава усещане за несправедливост и води до верижни искания за увеличение на заплати, докато намаляващото население изисква оптимизация на числеността в бюджетната сфера. Съветът настоява и за еднакъв режим при разпределението на осигурителната тежест между работодател и служител за всички работещи.

Фискалният съвет счита, че състоянието на отделните публични системи изисква значителен пакет от реформи, включително промени в самия модел на функциониране, предаде БГНЕС. Като положителна стъпка се посочва възможността Министерският съвет да започне предварителен технически анализ в приоритетни области – административна реформа, пенсионна система, здравеопазване и образование.

Подчертава се, че бюджетите следва да се изготвят в програмен формат, което предполага министерствата вече да са извършвали анализи за ефективност и ефикасност на своите структури и разходи, които могат да послужат като основа за бъдещи реформи.

Съветът припомня и свои предходни предложения, сред които технически анализ за намаляване на общинската администрация чрез сливане на общини, както и оптимизация на броя на полицаите при намаляващо население.

Друга препоръка е изготвяне на модел, при който държавните служители и служителите на МВР да заплащат личните си осигурителни вноски по същия начин, както всички останали работещи.

