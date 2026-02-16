Защо монетите имат релефни ръбове?

Причината ще ви изненада

Една на пръв поглед дребна подробност – релефните ръбове по периферията на някои монети, крие зад себе си история за измами, регулаторни реформи и технологични иновации. Това, което изглежда като естетически детайл, всъщност е ранен пример за „вградена сигурност“ във финансов инструмент.

Според нумизмата и историк на монетите Луис Давърн, релефните ръбове „са се появили по една важна историческа причина, но с времето са станали част от съвременните монети по много други причини“.

Първите известни монети са сечени около 600 г. пр.н.е. в древното царство Лидия (днешна Турция). Те били направени от електрум – естествена сплав от злато и сребро и имали гладки ръбове.

По-късно, в Древна Гърция и Древен Рим, монетите вече носят сложни изображения и стандартизирани форми, но периферията им остава гладка. Релефните ръбове не са част от дизайна до края на XVI век – и причината не е естетика, а финансова злоупотреба.

В епохата, когато монетите съдържат реална стойност в благороден метал, се разпространява практика, известна като „подрязване“. Измамници остъргват микроскопични количества злато или сребро от краищата на монетите. След това пускат олекотените монети обратно в обръщение на номинална стойност, а събрания метал претопяват и продават.

Проблемът е системен: без ясна визуална индикация за манипулация, измамата трудно се доказва. Така регулаторният отговор идва чрез технологична промяна, пише Reader's Digest.

Краят на XVII век бележи ключов момент. Като управител на Кралския монетен двор в Англия, Исак Нютон въвежда фрезованите ръбове като мярка срещу подрязването.

Релефната периферия прави всяко механично остъргване видимо – гладък участък веднага издава манипулация. Това е ранен пример за вградена защита чрез дизайн – принцип, който днес се прилага при банкноти, платежни карти и дигитални системи за сигурност.

Моделът се доказва като ефективен и постепенно се разпространява в Европа и отвъд океана.

Защо не всички монети имат релефни ръбове?

Икономиката на производството дава отговора. Релефните ръбове изискват допълнителна обработка, което увеличава разходите. Те са оправдани при монети от благородни метали – злато и сребро, където рискът от подрязване е реален.Монети от по-евтини метали, като мед или никел, не представляват достатъчен стимул за подобна измама. Следователно инвестицията в по-сложен дизайн не носи възвръщаемост.

Днес, макар повечето монети да не съдържат съществено количество благороден метал, традицията и допълнителният елемент на защита се запазват при по-високите номинали. Освен това релефът улеснява разпознаването чрез допир – функционалност с практическа стойност.

В САЩ релефният ръб се нарича „reeded edge“ или „reeding“, а във Великобритания – „milled edge“ или „milling“. В нумизматиката това не е декоративен елемент, а част от защитната архитектура на монетата. Релефът не се добавя впоследствие, а се оформя в процеса на сечене чрез специализирани матрици. Така защитата става интегрална част от производството – принцип, който бизнесът познава добре: най-ефективната защита е тази, заложена още в дизайна.

