Siri става конкурент на ChatGPT

Това ще бъде основната новост в следващите версии на iOS, iPadOS и macOS

Apple подготвя сериозно обновление на своя гласов асистент Siri, което ще го превърне в чатбот с изкуствен интелект, вграден директно в iPhone и Mac, съобщи Bloomberg.

Очаква се обновлението да бъде пуснато по-късно тази година и да замени досегашния начин на работа на Siri. След промяната потребителите ще могат да общуват с асистента както чрез глас, така и чрез писане — подобно на чатботовете на Google, OpenAI и Anthropic.

Според информацията новият Siri ще използва специално адаптиран модел на Google Gemini. Това е част от дългосрочното партньорство между Apple и Google, обявено по-рано тази година. Новият чатбот ще има значително по-широки възможности в сравнение с предстоящите функции за персонализация на Siri, които се очакват през следващите месеци.

Apple планира да представи обновлението, с кодово име Campos, по време на Worldwide Developers Conference през юни. Официалното пускане е планирано за септември. По данни на Bloomberg това ще бъде основната новост в следващите версии на iOS, iPadOS и macOS, докато останалите промени ще са насочени главно към стабилността на системите.

