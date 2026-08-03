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Технологии OpenAI има над 1 млрд. активни потребители за по-малко от 4 години след старта на ChatGPT

OpenAI има над 1 млрд. активни потребители за по-малко от 4 години след старта на ChatGPT

bTV Бизнес екип

Данните на OpenAI обхващат всички нейни платформи за изкуствен интелект

OpenAI обяви, че е преминала важната граница от 1 милиард активни потребители по-малко от четири години след представянето на популярния чатбот ChatGPT. „Нашите модели вече достигат до над един милиард активни потребители и повече от два милиона компании. С увеличаването на доверието към технологията хората започват да я използват все по-задълбочено“, посочи компанията в публикация в официалния си блог, цитира БГНЕС. 

Снимка: iStock

Според няколко американски медии базираната в Сан Франциско компания първоначално е очаквала да достигне този показател по-рано през годината. В края на февруари OpenAI съобщи за 900 милиона седмично активни потребители, но засилената конкуренция от други технологични компании е забавила достигането на целта. OpenAI е основана през 2015 г., но първият ѝ продукт за масови потребители - ChatGPT - беше пуснат едва през ноември 2022 г., съобщава АФП.

За сравнение, социалната мрежа Facebook достигна 1 милиард потребители шест години след своето стартиране. Данните на OpenAI обхващат всички нейни платформи за изкуствен интелект - основно ChatGPT, но също така Codex, инструментът за програмиране с помощта на изкуствен интелект, както и ChatGPT Work - платформа, която дава достъп до други външни приложения.

Името на технология, която всички използват, идва от викинг и неговия мъртъв зъб

Бизнес клиентите, които носят по-високи приходи и по-голяма печалба на потребител, се превърнаха в основен приоритет за OpenAI в края на 2025 г. Оттогава компанията е успяла частично да намали разликата спрямо основния си конкурент Anthropic, който е насочил голяма част от дейността си именно към този сегмент. Междувременно появата на AI агенти доведе до значително увеличение на нуждата от изчислителна мощност и повиши разходите за компаниите и разработчиците.

Снимка: iStock

Заради нарастващите разходи много компании започнаха да използват по-малко сложни модели вместо най-модерните системи на OpenAI и Anthropic. Сред предпочитаните алтернативи са и модели с отворен код, особено такива, разработени в Китай. В началото на юли OpenAI представи три версии на новия си модел GPT-5.6, включително по-достъпната версия Luna, чиято цена е пет пъти по-ниска от тази на най-мощния модел Sol.

Пазарът на изкуствен интелект обаче се развива изключително бързо и само няколко седмици по-късно, на 30 юли, OpenAI предприе нова стъпка, като намали цената на модела Luna с 80%. Това го превърна в един от най-достъпните напреднали AI модели на пазара, включително в сравнение с решенията, разработени в Китай.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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