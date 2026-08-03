С растеж започва август на фондовите пазари в Европа

Общоевропейският индекс STOXX600 нарасна с 0,37 на сто до 651,56 пункта

Основните индекси на европейските фондови борси се повишиха в началото на днешната сесия, която е първата за август, предаде Си Ен Би Си.

Индексът FTSE 100 на Лондонската фондова борса се повиши с минималните 0,01 на сто до 10 869,4 пункта, предаде БТА.

На борсата във Франкфурт DAX прибави 1,3 на сто до 25 962,39 пункта, а парижкият CAC 40 е нагоре с 0,93 на сто до 8588,94 пункта.

Общоевропейският индекс STOXX600 нарасна с 0,37 на сто до 651,56 пункта, след като силните корпоративни резултати допринесоха за преодоляване на опасенията, свързани с конфликта между САЩ и Иран, който тласна цените на петрола сорт Брент над 90 долара за барел. Европа е особено силно уязвима от по-високите цени на енергията заради зависимостта си от вноса на петрол, припомня Ройтерс.

Акциите на компаниите от енергийния сектор, обединени в бенчмарка .SXEP, обаче отбелязаха спад от 2 на сто, след като фючърсите на петрола се понижиха с около6 процента, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се въздържа от нова атака срещу Иран и демонстрира стремеж към бързо споразумение за ограничаване на ядрените амбиции на Техеран и за отваряне на Ормузкия проток.