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БГ Бизнес Пушачите вече плащат повече: Новите акцизи за цигарите влязоха в сила от 1-ви август

Пушачите вече плащат повече: Новите акцизи за цигарите влязоха в сила от 1-ви август

bTV Бизнес екип

Очакванията са, че повишените акцизи и такси ще донесат около 400 млн. евро допълнителни приходи в държавната хазна

От 1 август започнаха да действат по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително електронните цигари и нагреваемите тютюневи продукти. Промените са предвидени в приетия от Народното събрание Закон за държавния бюджет за 2026 година и постепенно ще доведат до повишаване на цената на цигарите, след като бъдат изчерпани наличностите със стар бандерол, предава БНР. 

Освен това се въвежда лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионните възнаграждения на операторите, които популяризират хазартни игри на лицензирани компании в България.

Снимка: Canva

Очакванията са, че повишените акцизи и такси ще донесат около 400 млн. евро допълнителни приходи в държавната хазна. Законът за държавния бюджет за 2026 година е изготвен с планиран бюджетен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Новите разпоредби вече са в сила, като ефектът върху цените на тютюневите изделия ще стане видим постепенно с изчерпването на наличните количества със стар акцизен бандерол. 

За цигарите специфичният акциз е:

  • 77 евро на 1000 къса от 1 август 2026 г.
  • 82 евро на 1000 къса от 1 март 2027 г.
  • 87 евро на 1000 къса от 1 януари 2028 г.

*бел.ред. специфичният акциз се определя като фиксирана парична сума за конкретна мерна единица, например на литър, килограм, бройка или гигаджаул енергия. Той изобщо не се интересува от това колко струва самият продукт в магазина.

Снимка: iStock

В същото време пропорционалният акциз ще бъде:

  • 21% от продажната цена от 1 август 2026 г.
  • 20,5% от 1 март 2027 г.
  • 20% от 1 януари 2028 г.

бел. ред. пропорционалният акциз се изчислява като процент от стойността на стоката (най-често от продажната цена на дребно). Тъй като се базира на цената, размерът на данъка се променя спрямо това колко скъп е продуктът.

Какво предвижда новият бюджет: Цигарите с по-високи цени от лятото

При цигарите в България и ЕС се използва смесена структура. Има една твърда специфична ставка на 1000 къса плюс пропорционална ставка (процент от продажната цена). По този начин държавата си гарантира стабилен минимум приходи от евтините цигари, но печели повече и от по-скъпите марки.

Законопроектът предвижда и увеличение на минималния размер на акциза за цигарите, който не може да бъде по-нисък от:

  • 120 евро на 1000 къса от 1 август 2026 г.
  • 126 евро на 1000 къса от 1 март 2027 г.
  • 132 евро на 1000 къса от 1 януари 2028 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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