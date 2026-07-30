Администрацията на Тръмп забранява новите китайски хуманоидни роботи

Мярката се отнася за усъвършенстваните машини

Администрацията на Тръмп обяви забрана за внос на нови произведени в чужбина хуманоидни роботи в САЩ поради „неприемливи рискове“ за националната сигурност на Америка. Мярката се отнася за усъвършенствани роботи - включително хуманоидни и четириноги машини. Много от тях са произведени в Китай, който се конкурира със САЩ в разработването на роботика и изкуствен интелект (ИИ).

Федералната комисия по комуникациите (FCC) също забрани вноса на инвертори - устройства, използвани в центрове за данни и слънчеви панели, които според нея също биха могли да представляват риск за американската икономика.

Китайското посолство във Вашингтон заяви, че Пекин отдавна се противопоставя на „политизирането“ на търговските въпроси от страна на САЩ и санкциите, основани на „безпочвени претексти“. Председателят на FCC Брендън Кар заяви, че агенцията прави своята част „за осигуряване на критичните вериги за доставки на Америка“.

FCC добави артикулите към своя регистър на стоки и услуги, които се считат за риск за националната сигурност на САЩ. Забраната се отнася за нови, произведени в чужбина, усъвършенствани роботизирани устройства и инвертори за захранване и не възпрепятства продажбата или вноса на съществуващи модели, които преди това са били разрешени от FCC.

FCC изрази опасения, че използването на инвертори, произведени в чужбина, може да позволи на чуждестранни фирми да ги изключват, да крадат данни, да улесняват дистанционен достъп и наблюдение от „чуждестранни правителствени субекти или да бъдат използвани по друг начин чрез кибератака“, съобщава BBC.

Добави се, че използването на роботи, произведени извън САЩ, може да позволи на „злонамерени субекти да наблюдават американци, да подобряват възможностите на чуждестранни разузнавателни служби или дистанционно да реквизират роботите“.

Китайското посолство във Вашингтон също така заяви, че Пекин ще „предприеме всички необходими мерки“ в отговор на всякакви действия, които вредят на интересите му, призовавайки всички страни да работят заедно за разработването на изкуствен интелект. То призова САЩ да „се откажат от хегемонистичния си начин на мислене и да спрат да очернят китайските компании и да ги заплашват със санкции“.

BBC се свърза с големите китайски производители на роботи Unitree, UBTech и AgiBot за коментар. Китайският износ е подложен на интензивен контрол от страна на САЩ, тъй като администрацията на Тръмп се опитва да се справи с търговските дисбаланси с втората по големина икономика в света.

Въпреки че е най-големият износител на електрически превозни средства в света, Китай е ефективно изключен от американския пазар чрез големи мита. Вашингтон също така блокира продажбата на авангардни американски полупроводници на Китай в опит да защити националната сигурност, да забави военната модернизация на Пекин и да запази водещата позиция на Америка в областта на изкуствения интелект.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент също предупреди, че китайските фирми за изкуствен интелект могат да бъдат санкционирани заради твърдения, че са откраднали американска интелектуална собственост.

В отговор китайското правителство заяви, че разработването на изкуствен интелект от страната му е „резултат от собствената му отдаденост и усилия, както и от международното сътрудничество“.

САЩ ще се стремят да избегнат повторение на натиска върху веригите за доставки, който беше предизвикан миналата година, когато Китай затегна контрола върху износа на редкоземни елементи - критични за електрониката. Китайските технологични фирми бързо разработиха хуманоидни роботи, които да се използват в условия, включително фабрики и домове.