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Свят След кризата с Иран: Шофьорите във Великобритания крадат гориво за близо 200 000 паунда на ден

След кризата с Иран: Шофьорите във Великобритания крадат гориво за близо 200 000 паунда на ден

bTV Бизнес екип

Кражбите, извършени от шофьори без предишни нарушения, са се увеличили с 23%

Шофьори във Великобритания са откраднали гориво на стойност близо 200 000 британски лири (около 270 000 долара) дневно след началото на петролната криза, породена от конфликта с Иран. Това сочи анализ на компанията за предотвратяване на кражби на гориво Forecourt Eye, цитиран БТА. Според данните случаите на зареждане без последващо плащане са се увеличили с 20% през петте месеца след началото на конфликта на 28 февруари в сравнение с предходните пет месеца.

Снимка: bTV

Заради поскъпването на горивата, предизвикано от войната в Близкия изток, стойността на откраднатото гориво е нараснала с 48% за същия период. Така тя достига приблизително 194 000 британски лири дневно в общо 8359 бензиностанции на територията на Великобритания. Анализът показва, че кражбите, извършени от шофьори без предишни нарушения, са се увеличили с 23%, а количеството откраднато гориво при тях е нараснало с 26%. При водачите, които вече са извършвали подобни нарушения, броят на случаите се е увеличил със 17%, а обемът на откраднатото гориво - с 20%.

Данните се основават на информация от представителна извадка от 550 бензиностанции. В анализа са включени както случаите, при които водачи напускат обекта без изобщо да направят опит за плащане, така и ситуациите, в които клиент зарежда гориво, но заявява, че няма възможност да плати.

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Междувременно средната цена на бензина във Великобритания достигна 1,6 британски лири (1,87 евро) за литър в петък, което е с около 27 пенса повече спрямо нивото преди началото на конфликта и представлява най-високата стойност за последните три години и половина. Средната цена на дизела е около 1,79 британски лири (2,09 евро) за литър - приблизително с 37 пенса повече в сравнение с периода преди войната. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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