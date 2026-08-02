Името на технология, която всички използват, идва от викинг и неговия мъртъв зъб

Какво означава символът?

Bluetooth е кръстен на датския крал Харалд от 10-ти век, известен като Blue tooth. Прякорът му идва от тъмен, мъртъв (син) зъб. Логото на технологията са неговите инициали, написани с викингски руни.

Защо Bluetooth?

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Харалд е получил прякора Блотан, което на старонорвежки означава син или тъмен зъб. Според легендата, той имал един мъртъв зъб с тъмен, синкаво-сив цвят, откъдето и получил името си.

Има и друга, по-малко вероятна история, според която прякорът идва от голямото количество боровинки, които е ял и които са оцветявали зъбите му. Първото споменаване на прякора се появява в хроника от около 1140 г., тоест векове след смъртта му.

Името влиза в технологиите случайно. През 1996 г. представители на Intel, Ericsson и Nokia се споразумяха за общ стандарт за безжично свързване на устройства на къси разстояния.

Името е предложено през 1996 г. от инженера на Intel Джим Кардах като временно, тъй като технологията е трябвало да обедини устройства подобно на обединената Скандинавия от краля. Трябвало е да бъде заменено, но остана.

Кардах смятал, че Bluetooth ще е полезен само докато маркетингът не измисли нещо по-привлекателно. Логиката е проста. Точно както крал Харалд обединил датските племена, така и новите технологии трябва да обединят компютрите и мобилните телефони. По времето, когато технологията е представена на обществеността, името вече е твърде утвърдено, за да се промени.

Скрит символ

Най-интересната част от историята е логото. Знакът, който се появява на милиарди устройства, не е случаен. Това е комбинация от две руни от викингската писменост, за буквите H и B, следователно Харалд Блотанд.

Руните са комбинирани в един знак, така наречената свързана руна.

Така всеки телефон, слушалка и високоговорител с този знак носи инициалите на починалия преди повече от хиляда години крал, написани с писмеността, която викингите са издълбали върху камъка.