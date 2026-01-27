Nvidia инвестира 2 млрд. долара в CoreWeave за съвместни AI „фабрики“

Nvidia вече притежава 6,6% дял в CoreWeave

Nvidia инвестира допълнителни 2 млрд. долара в CoreWeave, демонстрирайки доверие в компанията за центрове за данни с изкуствен интелект, която използва чиповете на американския технологичен гигант, съобщи „Ню Йорк Таймс“.

Двете компании обявиха в понеделник, че ще изграждат нови AI „фабрики“, базирани на изчислителната платформа на Nvidia и управлявани от CoreWeave, с цел достигане на капацитет от 5 гигавата до 2030 г. Nvidia ще използва финансовите си ресурси, за да подпомогне осигуряването на терени и електроенергия за проектите.

„Това разширено сътрудничество подчертава силното търсене, което наблюдаваме сред клиентите си и на по-широкия пазар, тъй като AI системите навлизат в мащабно производство“, заяви главният изпълнителен директор на CoreWeave Майкъл Интратър.

Nvidia, която според FactSet вече притежава 6,6% дял в CoreWeave, е закупила допълнителни акции за 2 млрд. долара на цена от 87,20 долара за акция, предаде БГНЕС. Компанията посочи, че инвестицията отразява увереността й в бизнеса, екипа и стратегията за растеж на CoreWeave като облачна платформа, изградена върху инфраструктурата на Nvidia.

„Изкуственият интелект навлиза в следващата си фаза и задвижва най-голямото инфраструктурно изграждане в човешката история“, заяви главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг.

Акциите на CoreWeave поскъпнаха с 5,7% до 98,31 долара в края на търговията в понеделник, докато книжата на Nvidia поевтиняха с 0,6% до 186,47 долара.

Инвестицията идва на фона на опасения сред инвеститорите относно бизнес модела на CoreWeave, който включва закупуване на чипове на Nvidia с високодоходен дълг и отдаване на изчислителен капацитет под наем на други AI компании. Притесненията около финансирането и забавяне на проект за център за данни доведоха до спад на акциите на CoreWeave с около 30% от октомври насам.

Новите съоръжения ще тестват и валидират софтуера и референтната архитектура на CoreWeave, включително платформата Mission Control, както и ще задълбочат съвместимостта между архитектурите на Nvidia и технологиите на CoreWeave. Проектите ще използват платформата Rubin на Nvidia, централните процесори Vera и системите за съхранение Bluefield.

Цените на облигациите на CoreWeave също се повишиха, като емисии с падеж 2030–2031 г. бяха сред най-търгуваните корпоративни облигации в САЩ. Инвеститорите често ги използват като индикатор за нагласите към нарастващите разходи за изкуствен интелект, тъй като компании като CoreWeave разчитат силно на заемно финансиране за изграждане на центрове за данни и закупуване на скъпи чипове.

