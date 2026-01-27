В кои случаи работодателят може да уволни бременна жена и в кои не?

Ето какво гласи законът

Бременните служителки са най-силно защитената категория работници по българското трудово законодателство. Кодексът на труда предвижда специална закрила, която значително ограничава възможностите на работодателя да прекрати трудовото правоотношение, дори при обективни организационни или икономически причини.

За бизнеса е изключително важно да познава тези ограничения, тъй като неспазването им води до автоматична незаконност на уволнението и сериозни финансови последици, пише плтформата My work.

В кои случаи работодателят НЯМА право да уволни бременна служителка

Работодателят няма право да прекрати трудовия договор на бременна работничка или служителка на следните основания:

закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;

намаляване на обема на работа;

спиране на работа за повече от 15 работни дни;

липса на качества за ефективно изпълнение на работата;

липса на необходимото образование или професионална квалификация;

придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (с определени законови изключения);

отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер;

възникване на трудово правоотношение след упражняване на право на пенсия;

промяна в изискванията за заеманата длъжност, на които служителката не отговаря.

Какви са последиците при незаконно уволнение

Ако работодателят наруши законовата закрила (например уволни бременна служителка на недопустимо основание или извърши дисциплинарно уволнение без разрешение от Инспекцията по труда), уволнението се счита за незаконно само на това основание.

В този случай служителката има право да претендира:

възстановяване на работа;

обезщетение за оставане без работа за срок до 6 месеца ;

обезщетението се изчислява върху брутното трудово възнаграждение за последния пълен отработен месец.

Уволнение по време на отпуск поради бременност и раждане

Служителка, която ползва отпуск поради бременност и раждане, може да бъде уволнена единствено при:

прекратяване (закриване) на предприятието.

Във всички други случаи прекратяването на трудовото правоотношение е недопустимо.

В кои случаи е възможно уволнение с предизвестие

Кодексът на труда допуска уволнение на бременна служителка с предизвестие само при следните изключения:

закриване на предприятието;

отказ да последва предприятието или негово поделение при преместване в друго населено място;

необходимост длъжността да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен служител;

обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

Уволнение без предизвестие: кога е допустимо

Бременна служителка може да бъде уволнена без предизвестие в ограничен кръг случаи:

при задържане за изпълнение на присъда;

при дисциплинарно уволнение.

При дисциплинарно уволнение работодателят задължително трябва да получи предварително разрешение от Инспекцията по труда. Без такова разрешение уволнението е незаконно, независимо от тежестта на нарушението.

