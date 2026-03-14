Евтини дестинации през 2026 г., където можете да отседнете за по-малко от 129 евро

bTV Бизнес екип

Цената на настаняването е един от важните фактори при избора на идеалната дестинация за пътуване и почивка. Според нови данни на американската платформа за пътувания Expedia, най-достъпните дестинации са тези, където средната цена на хотелска нощувка е по-малка от 150 щатски долара, или 129 евро.

В САЩ, списъкът с най-достъпните дестинации за 2026 г. според Expedia включва по-малки градове и населени места, далеч от известни туристически центрове – всичко от Лафлин и Рино в Невада, до Бейкърсфийлд в Калифорния, до Ел Пасо в Тексас, пише N1.

Това са места, където можете да изследвате природните красоти, националните паркове, зашеметяващата архитектура и изкуство, но също така да се насладите на местна гастрономия без (твърде) високи разходи.

Начело в международния списък с най-достъпните дестинации за посещение през 2026 г. според Expedia обаче са популярни и по-малко известни места, които туристите все още не са открили - от Южна и Северна Америка и Азия.

Два мексикански града - Гуадалахара и Мерида , известни с историческите си центрове и богата гастрономическа сцена - бяха включени в класацията. Любителите на добрата храна и вълнуващия нощен живот ще се насладят и на Банкок, Куала Лумпур и Хо Ши Мин, които също са в този списък и където можете да спите средно за по-малко от 129 евро на вечер.

10-те най-достъпни международни дестинации за 2026 г. Според Expedia:

  1. Салвадор, Бразилия
  2. Гуадалахара, Мексико
  3. Богота, Колумбия
  4. Мерида, Мексико
  5. Хошимин, Виетнам
  6. Сао Пауло, Бразилия
  7. Банкок, Тайланд
  8. Едмънтън, Канада
  9. Куала Лумпур, Малайзия
  10. Санто Доминго, Доминиканска република

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

