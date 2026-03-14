Евтини дестинации през 2026 г., където можете да отседнете за по-малко от 129 евро

Цената на настаняването е един от важните фактори при избора на идеалната дестинация за пътуване и почивка. Според нови данни на американската платформа за пътувания Expedia, най-достъпните дестинации са тези, където средната цена на хотелска нощувка е по-малка от 150 щатски долара, или 129 евро.

В САЩ, списъкът с най-достъпните дестинации за 2026 г. според Expedia включва по-малки градове и населени места, далеч от известни туристически центрове – всичко от Лафлин и Рино в Невада, до Бейкърсфийлд в Калифорния, до Ел Пасо в Тексас, пише N1.

Това са места, където можете да изследвате природните красоти, националните паркове, зашеметяващата архитектура и изкуство, но също така да се насладите на местна гастрономия без (твърде) високи разходи.

Начело в международния списък с най-достъпните дестинации за посещение през 2026 г. според Expedia обаче са популярни и по-малко известни места, които туристите все още не са открили - от Южна и Северна Америка и Азия.

Два мексикански града - Гуадалахара и Мерида , известни с историческите си центрове и богата гастрономическа сцена - бяха включени в класацията. Любителите на добрата храна и вълнуващия нощен живот ще се насладят и на Банкок, Куала Лумпур и Хо Ши Мин, които също са в този списък и където можете да спите средно за по-малко от 129 евро на вечер.

10-те най-достъпни международни дестинации за 2026 г. Според Expedia:

Салвадор, Бразилия Гуадалахара, Мексико Богота, Колумбия Мерида, Мексико Хошимин, Виетнам Сао Пауло, Бразилия Банкок, Тайланд Едмънтън, Канада Куала Лумпур, Малайзия Санто Доминго, Доминиканска република

