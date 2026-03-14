Най-големият водопад на Земята, висок 3500 метра, е ключов за регулирането на глобалните температури на океаните

Огромен, бързащ поток, скрит под арктическите вълни

Ниагарският водопад привлича туристи с лодка. Водопадът „Ейнджълс“ е по-висок от небостъргачите на града. И въпреки това, и двата са бледи в сравнение с най-големия водопад на Земята – огромен, бързащ поток, скрит под арктическите вълни, пише N1.

Водопадът в пролива Денмарк е най-големият водопад на Земята, масивна, скрита подводна каскада, разположена между Гренландия и Исландия. Той пада от 3500 метра, докато студената арктическа вода се потапя под по-топлите атлантически води. С дебит, който надвишава този на река Амазонка, той е от решаващо значение за регулирането на глобалните температури и климат на океана.

Водопадът се спуска надолу по океански хребет с височина над 3500 метра, което го прави над три пъти по-висок от Ангел Фолс, най-високият водопад на сушата. Това е поток, индуциран от плътността, или „катаракта“. Студената, плътна вода от Северните морета потъва под по-топлата, по-лека вода в Ирмингеровоморе. Пренася приблизително 175 милиона кубически фута вода в секунда.

Каскадният хребет е ключов компонент на Атлантическата меридионална обръщателна циркулация (AMOC) , която помага за регулирането на климата на Земята. Въпреки че е познато на океанографите от десетилетия, огромните му размери са разбрани едва наскоро чрез картографиране на океана и температурни сензори.

За разлика от повърхностните водопади, катарактата на Датския проток е невидима от повърхността и не създава мъгла или шум, а е ключов, безшумен двигател на океанската циркулация.

