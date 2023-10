Нова функция на Apple предупреждава, когато държим телефона твърде близо

Фокусирането твърде близо може да доведе до напрежение в очите

Apple въведе нова функция "разстояние от екрана" в своята iOS 17, за да насърчи по-здравословното използване на екрана, пише Business Insider.

Функцията информира потребителите, когато държат устройството си твърде близо до лицето си. Прекомерното време, прекарано на екрана, е свързано с късогледство, а фокусирането твърде близо може да доведе до напрежение в очите.

Дори и да не притежавате новия iPhone 15, това не е пречка да се възползвате от новата функция. Трябва ви само най-новият софтуер за iPhone, iOS 17, и iPhone с TrueDepth камера - същата, която се използва за Face ID.

За да включите функцията, трябва да направите следното:

Отворете настройките на телефона (Settings);

Отидете до "Екранно време" (Screen Time);

Кликнете върху "Разстояние до екрана" и включете функцията.

Много учени обясняват нарастването на процента на късогледство отчасти с увеличеното използване на екрани и по-малкото време, прекарано навън на дневна светлина. прекомерното време, прекарано на екрана, и продължителните дейности в близък план, като четене или гледане на екрана отблизо, са свързани с повишен риск от развитие на късогледство. Американската академия по офталмология предлага компютрите да се държат на поне една ръка разстояние.

След като включите функцията за първи път и ако държите телефона твърде близо, ще се появи известие: "iPhone may be too close".

След като го отдалечите на разстояние една ръка, се появява отметка, текстът се променя на "Вашият iPhone вече е на препоръчително разстояние от екрана" и се появява син бутон "Продължи", който позволява да се върнете към това, което сте разглеждали до момента.