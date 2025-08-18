„Тихото пропукване“ e новата корпоративна болест

На този пазар на труда работниците „се борят мълчаливо“

Докато терминът „quiet quitting“ вече се утвърди в корпоративния речник, на хоризонта се появи нова модна фраза – „quiet cracking“ („тихо пропукване“). Това е тихото, почти незабележимо състояние на неудовлетвореност, което не е пълно прегаряне, но може да доведе до него.

„Огромна липса на мотивация и умора. Постоянно усещане, че никой не ме чува“, описва един от анкетираните служители пред The Business Insider.

Какво е "тихо пропукване"?

"Тихо пропукване" е когато работниците „се появяват, вършат си работата, но се борят мълчаливо, докато я вършат“. Това, което специалистите наблюдават на пазара напоследък, е, че много хора всъщност остават при настоящите си работодатели, но всъщност не се справят добре на работното място.

Това се дължи на настоящия пазар на труда, където много работници избягват да напускат работата си, дори и да са недоволни от нея, поради икономическа несигурност. Наемането на персонал е намаляло и смяната на работата вече е по-лоша за растежа на заплатите, отколкото изоставанет.

Пазарът на труда се охлажда, съкращенията зачестяват, а компаниите стават „по-слаби, по-ефективни и по-хардкор“. Мнозина се задържат на текущата си позиция, уплашени, че промяната носи още риск или защото новата работа може да се окаже „повече от същото“.

Предупредителни знаци

Признаците на тихо пропукване могат да изглеждат подобно на тези за прегряване, макар и не непременно толкова екстремни. Може да има физически прояви, като например служител да е болен, уморен или да се оплаква от главоболие по-често от обикновено. Признаците, свързани с производителността, могат да бъдат по-малко очевидни.

„Голямото оставане“ заменя „Великото напускане“

Ако преди две години беше епохата на масовото напускане, днес щафетата поема „Big Stay“ – служители, които упорито се държат за работното място. „Поне имаме работа“, отбелязва един от участниците в анкетата, в която се включиха над 200 читатели на Business Insider.

