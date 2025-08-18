1 USD
1.67337 BGN
Петрол
64.74 $/барел
Bitcoin
$115,927.0
Последвайте ни
1 USD
1.67337 BGN
Петрол
64.74 $/барел
Bitcoin
$115,927.0
Свят „Тихото пропукване“ e новата корпоративна болест

„Тихото пропукване“ e новата корпоративна болест

Свят

bTV Бизнес екип

На този пазар на труда работниците „се борят мълчаливо“

Докато терминът „quiet quitting“ вече се утвърди в корпоративния речник, на хоризонта се появи нова модна фраза – „quiet cracking“ („тихо пропукване“). Това е тихото, почти незабележимо състояние на неудовлетвореност, което не е пълно прегаряне, но може да доведе до него.

„Огромна липса на мотивация и умора. Постоянно усещане, че никой не ме чува“, описва един от анкетираните служители пред The Business Insider.

 

Какво е "тихо пропукване"?

Снимка: Canva

"Тихо пропукване" е когато работниците „се появяват, вършат си работата, но се борят мълчаливо, докато я вършат“. Това, което специалистите наблюдават на пазара напоследък, е, че много хора всъщност остават при настоящите си работодатели, но всъщност не се справят добре на работното място.

Това се дължи на настоящия пазар на труда, където много работници избягват да напускат работата си, дори и да са недоволни от нея, поради икономическа несигурност. Наемането на персонал е намаляло и смяната на работата вече е по-лоша за растежа на заплатите, отколкото изоставанет.

Пазарът на труда се охлажда, съкращенията зачестяват, а компаниите стават „по-слаби, по-ефективни и по-хардкор“. Мнозина се задържат на текущата си позиция, уплашени, че промяната носи още риск или защото новата работа може да се окаже „повече от същото“.

В тази страна безработните си плащат, за да имитират дейност в офис

Предупредителни знаци

Признаците на тихо пропукване могат да изглеждат подобно на тези за прегряване, макар и не непременно толкова екстремни. Може да има физически прояви, като например служител да е болен, уморен или да се оплаква от главоболие по-често от обикновено. Признаците, свързани с производителността, могат да бъдат по-малко очевидни.

Как да преговаряме за заплата: 3 печеливши стратегии
 

„Голямото оставане“ заменя „Великото напускане“

Снимка: Getty/Istock Photos

Ако преди две години беше епохата на масовото напускане, днес щафетата поема „Big Stay“ – служители, които упорито се държат за работното място. „Поне имаме работа“, отбелязва един от участниците в анкетата, в която се включиха над 200 читатели на Business Insider.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата