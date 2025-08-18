България се сдоби със своя 146-ти тото милионер

Той е осмият милионер от началото на годината

Само 37 дни след като щастливец от София спечели близо 4 млн. лв., играта 6/49 отново зарадва участник, този път от Бургас, съобщават от Бългрския тотализатор.

Новият 146-ти тото милионер е осмият милионер от началото на годината. Фишът е пуснат в Бургас, като участникът е играл с абонамент за два тиража 65 и 66. Спечелената сума е на стойност от 3 647 405 лв.

Той е заложил на класическия подход с шест числа във всяка от четирите области на фиша, с общ залог от 12.40 лева. През септември 2018 година за последно фиш от Бургас донесе най-желаната печалба от 6/49 в размер на над 7 милиона лева.

Очаква се новият милионер скоро да се свърже с Българския спортен тотализатор, за да получи своята печалба. За следващия тираж джакпотът в играта 6/49 стартира от 2 000 000 лв. и за тегленето в четвъртък се очаква да надмине 2 150 000 лв.

