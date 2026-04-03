Неизправност на роботакситата спря движението в китайски град

Инцидентът предизвика сериозни дискусии относно надеждността на подобни технологии

Мащабен срив в работата на роботизирани таксита в китайския град Ухан доведе до спиране на поне сто автономни автомобила насред трафика, което отново постави въпроса за безопасността на превозните средства без шофьор. Инцидентът предизвика сериозни дискусии относно надеждността на подобни технологии, предава ВВС.

Според местната полиция първоначалните данни сочат, че причината е „неизправност в системата“, довела до едновременно спиране на множество автомобили по пътищата във вторник. Разследването по случая продължава, като точната причина все още не е окончателно установена.

Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват мащаба на проблема, включително кадри на спрели превозни средства и дори сблъсък на магистрала. Въпреки това полицията съобщи, че няма пострадали, а всички пътници са успели безопасно да напуснат автомобилите. Компанията Baidu, която стои зад услугата, не е дала незабавен коментар.

Baidu оперира своята услуга за автономни таксита Apollo Go в десетки градове по света, основно в Китай. През декември 2025 г. Uber и Lyft обявиха партньорства с компанията за тестване на тези автомобили във Великобритания, като плановете са изпитанията да започнат през 2026 г., след получаване на необходимите регулаторни одобрения.

Експерти подчертават, че макар автономните технологии често да се смятат за по-безопасни от човешките шофьори, те крият нов тип рискове. Подобни случаи не са изолирани – предишни инциденти, като прекъсването на услугите на Waymo в Сан Франциско и катастрофа с Apollo Go в Чунцин, показват, че системите без шофьор все още могат да се провалят по неочаквани начини.