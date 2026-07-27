Не харесвате AI? Ето как да говорите за него на интервю и да не изпуснете добра работа

Работодателите все по-често очакват кандидатите да могат да работят с AI

Кристина Естуинян започва да търси нова работа след съкращение, но по време на интервютата потенциалните работодатели често я питат за отношението ѝ към изкуствения интелект. Проблемът е, че тя не изпитва особен ентусиазъм към технологията. „Налага се да измислям нещо за това какво ме вълнува в ИИ, защото, откровено казано, нищо не ме вълнува в ИИ“, споделя Естуинян, която има опит в софтуерната разработка, пред Business Insider.

Снимка: ©Istock

С навлизането на AI във все повече компании и появата на технологията в множество обяви за работа, работодателите все по-често очакват кандидатите да могат да говорят за нея по време на интервюта. Според експерти не е необходимо хората да бъдат ентусиасти на AI, но трябва да могат да обяснят дали и как са използвали технологията, както и как виждат нейната роля в работата си.

Кандидатите трябва да са готови за въпроси относно използването на AI в предишни позиции, отношението им към технологията и начините, по които биха я приложили. Проучване на Gallup показва, че делът на служителите в САЩ, използващи AI на работа, е нараснал от 21% през второто тримесечие на 2023 г. до 50% през първото тримесечие на 2026 г.

Карийм Осман от Robert Half съветва кандидатите да подготвят конкретни примери за ситуации, в които AI им е помогнал да решат проблем или да подобрят процес. Според него работодателите търсят измерими резултати и хора, които могат да използват новите технологии ефективно, но същевременно разчитат на собствената си преценка.

Снимка: ©Istock

Освен техническите умения, все по-важни стават комуникацията, критичното мислене и способността човек да разбира бизнес нуждите. Осман посочва, че компаниите търсят специалисти, които могат ясно да обясняват работата си и начина, по който използват AI. Самото интервю също е възможност кандидатите да попитат как компанията прилага технологията и какви са очакванията към служителите.

Хората, които са скептични към AI, не трябва да се преструват, че са негови привърженици, казва Вики Салеми от Monster. Важно е обаче отговорите им да бъдат честни и кратки. Кандидатите с малък опит с AI могат да обяснят това и да покажат готовност да се учат, вместо да преувеличават познанията си.

Според Джош Берсин, анализатор и консултант по човешки ресурси, е важно скептицизмът към AI да не се превръща в основна тема на интервюто. Заявки като „не вярвам в AI“ могат да навредят на кандидата, но резервираното отношение само по себе си не е пречка. Компаниите все още търсят най-добрите начини да използват технологията, затова задаването на въпроси може да бъде предимство.

Скептичните към AI кандидати могат да се отличат, като наблегнат на качества като добра преценка, креативност, емоционална интелигентност и умения за решаване на проблеми. Според Мохит Бенде от Karat с развитието на AI интервютата постепенно ще се фокусират по-малко върху самата технология и повече върху начина, по който хората мислят и намират решения. „Покажете нещата, които можете да правите и които ви правят уникално способни“, съветва той.