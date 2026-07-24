Nokia представи нов телефон с 19-дневна батерия

Засега производителят не е обявил официалната цена и датата на пускане на пазара

HMD Global разширява моделите си функционални телефони с новия Nokia 123 Shield – модел със здрав корпус, насочен към потребители, които търсят надежден втори телефон за разговори и ежедневна употреба. Устройството разполага със защита IP65 по стандарта IEC 60529, USB-C порт и батерия, която според компанията може да издържи до 19 дни с едно зареждане. Засега производителят не е обявил официалната цена и датата на пускане на пазара, предава Telecom Talk.

Новият модел продължава стратегията на HMD да развива серията си от класически телефони. След представянето на Nokia 200 с вграден AI асистент, компанията залага на Nokia 123 Shield като практичен избор за потребители, които се нуждаят основно от надеждно устройство за разговори. Телефонът е със здрав пластмасов корпус, гумени предпазители на портовете и сертификат IP65, който осигурява защита срещу прах и водни пръски. Освен това предлага USB Type-C порт и 3,5-милиметров жак за слушалки - функция, която вече липсва при много съвременни смартфони.

Под корпуса работи процесорът Unisoc SC6531E, комбиниран с 4 MB RAM и 4 MB вътрешна памет. За повече място за файлове потребителите могат да използват microSD карта с капацитет до 32 GB. На гърба е разположена единична камера със светкавица, а сменяемата батерия с капацитет 1750 mAh осигурява до 27,9 часа време за разговори и до 19 дни в режим на готовност.

Телефонът използва операционната система S30+, разработена от HMD, и разполага с FM радио, което работи както безжично, така и чрез кабелни слушалки. От гледна точка на свързаността устройството поддържа две Mini SIM карти, но работи единствено с 2G мрежи. Това може да се окаже ограничение, тъй като в редица държави 2G постепенно се извежда от употреба, а дори по-новият Nokia 200 вече предлага 4G свързаност. Nokia 123 Shield ще се предлага в два цвята - зелен и лилав.

Към момента HMD не е обявила официалната цена и датата на пускане на Nokia 123 Shield. Според предварителните оценки устройството ще струва между 23 и 32 евро, което го позиционира малко под ценовия клас на серията Nokia 200 4G.